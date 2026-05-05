Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Žilina ovplyvní to, či sa odohrá baráž o EKL: Michalovciam či Podbrezovej vyhovuje, ak s ňou prehrajú. Zmanipulujú sa zápasy?
Už minulý ročník došlo k podobnej situácii, kde Podbrezová "potrebovala" prehrať so Spartakom, k čomu napokon aj došlo. Preto sa baráž konala. Niké liga sa blíži do svojho konca a boj o záchranu nie ...
Niké liga sa blíži do svojho konca a boj o záchranu nie je jediný. Takisto sa kluby "bijú" o postup do kvalifikácie v Európskej konferenčnej lige.
Keďže MŠK Žilina zvíťazila vo finále Slovnaft Cupu, tak získala miestenku v predkole Európskej ligy. Aktuálne jej v tabuľke patrí 4. miesto a ak by tam zostala aj po konci sezóny, boj o EKL by sa vôbec nekonal.
Ak by sa však dostala na tretiu pozíciu a predbehla Spartak Trnava, tak by k baráži došlo. Preto súperi na 5. a 6. priečke v skupine o titul môžu so "šošonmi" vo vzájomných dueloch prehrať a nemusí im to vôbec prekážať. Samozrejme, Žilina by musela "andelov" zdolať aj počas tohto víkendu.
Nič špeciálne sa nechystá
Ak však Trnava získa v posledných dvoch stretnutiach Niké ligy plný počet bodov, súboje o EKL sa konať nebudú. A to ani v prípade troch víťazstiev Žiliny - stále by stratili na tohto súpera jeden bod.
Manažér integrity Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jakub Čavoj sa k celej situácii vyjadril. Jeho úlohou je boj proti ovplyvňovaniu zápasov.
"Máme nastavený všeobecný monitoring na celú sezónu. Čo sa týka stávok a ďalších opatrení v oblasti integrity, so všetkými klubmi aj hráčmi mávame pravidelné stretnutia. Každý je oboznámený s podmienkami a pravidlami. Takisto vedia, akým problémom by čelili, ak by v oblasti integrity a fair-play nepostupovali podľa predpisov. To znamená, že na tieto konkrétne zápasy nepripravujeme nič špeciálne nad rámec bežných procesov v rámci ligy," vysvetlil pre web sport24.pluska.sk.
Iný formát?
"Presné fungovanie a detaily nekonkretizujeme. Čo sa však týka spomínaných stávok, využívame monitorovací systém, ktorý sleduje celý stávkový trh 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V tomto prípade teda nie je nevyhnutná fyzická prítomnosť nikoho priamo na zápase," povedal prezradil ďalej.
Obranca Trnavy Kristián Koštrna nedávno upozornil, že by sa finále Slovenského pohára mohlo hrať až po ukončení Niké ligy, aby sa nemohlo dopredu kalkulovať. Navrhol aj iný formát súťaže s tým, že by štvrtý tím tabuľky automaticky hral v kvalifikácii EKL bez prípadnej baráže.
Už minulý ročník došlo k podobnej situácii, kde Podbrezová "potrebovala" prehrať so Spartakom, k čomu napokon aj došlo. Preto sa baráž konala.
Mohlo by sa zmeniť to, ako sa slovenská súťaž hrá? Čavoj priznal, že v SFZ v tomto smere nemá žiadne slovo a súčasný model považuje za dobre nastavený.
"Nie je v našej kompetencii o tom rozhodovať. Vždy sa hľadá model, ktorý je čo najviac súťaživý. Myslím si, že za posledné roky sme v rámci ligy nemali vážnejšie problémy v zmysle, že by bol niektorý zápas manipulovaný z hľadiska športového výsledku. Určité riziko môže nastať vždy, ale prioritou zostáva hľadanie čo najviac kompetitívneho modelu. Aktuálne v tom nevidím problém, keďže v posledných rokoch k ničomu nedošlo," dodal pre spomenuté médium.
Zdroj: SITA.sk - Žilina ovplyvní to, či sa odohrá baráž o EKL: Michalovciam či Podbrezovej vyhovuje, ak s ňou prehrajú. Zmanipulujú sa zápasy? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Országh bude hovoriť s Černákom. Na Spiši sa začal záverečný blok prípravy na MS 2026
