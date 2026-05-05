Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Tréner Országh bude hovoriť s Černákom. Na Spiši sa začal záverečný blok prípravy na MS 2026
Na utorkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred záverečným blokom prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku (15.- 31. 5.) ...
Na utorkovom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred záverečným blokom prípravy na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku (15.- 31. 5.) sa trénerovi Vladimírovi Országhovi hlásili už aj finalisti z českej a slovenskej najvyššej súťaže.
Do reprezentačného tímu na Spiši pribudli útočník Sebastián Čederle a tiež jeho kamarát z Nitry Jakub Lacka.
Takáča skolil vírus
Ten nahradil pôvodne nominovaného slovanistu Samuela Takáča, ktorého zradilo zdravie, presnejšie ho skolil vírus. Zo Slovana prišiel medzi reprezentantov obranca Tomáš Královič a z tímu finalistu českej najvyššej súťaže Třinca rovnako obranca Patrik Koch.
Neskôr by sa k reprezentantom mal pridať aj útočník Oliver Okuliar, čerstvý švédsky majster s tímom Skelleftea. Záverečné dva prípravné zápasy však s tímom neabsolvuje.
Posily aj k trénerom
"Takáč nás neposilní. Mal vyšetrenie, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme nominovali Lacku. Rovnako prišli Čederle a Koch a tiež obranca Královič. Posilnili sme aj realizačný tím. S nami je už aj asistent Peter Frühauf, ktorý bol predtým pri reprezentačnej osemnástke a došiel aj Todd Woodcroft, ktorý pôsobil v Nemecku," informoval tréner Országh.
Komunikácia s Černákom
Kouč slovenského tímu sa vyjadril aj k možnej komunikácii so skúseným obrancom z NHL Erikom Černákom, ktorý vypadol s Tampou Bay v play-off už v 1. kole po tesnej prehre s Montrealom 3:4 na zápasy.
"Máme naplánovaný hovor s Erikom práve na dnes večer. Jeho tím iba nedávno vypadol z play-off a nechceli sme ho hneď kontaktovať. Potreboval čas na vydýchnutie," vysvetlil Országh.
"Čo sa týka ďalšieho obrancu Martina Gernáta v KHL, sledujeme ho. Čaká ho dôležitý siedmy zápas v play-off. Akonáhle sa mu skončí sezóna, som pripravený s ním komunikovať," dodal reprezentačný tréner.
Dvakrát proti Dánom
Záverečný týždeň prípravy na MS 2026 absolvujú Slováci v domácom prostredí v Spišskej Novej Vsi. Posledné dva prípravné zápasy odohrajú slovenskí hokejisti na Spiši proti Dánom v piatok 8. 5. a v sobotu 9. 5. Šampionát sa uskutoční od 15. do 31. mája vo švajčiarskych mestách Fribourg a Zürich.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Országh bude hovoriť s Černákom. Na Spiši sa začal záverečný blok prípravy na MS 2026 © SITA Všetky práva vyhradené.
Žilina ovplyvní to, či sa odohrá baráž o EKL: Michalovciam či Podbrezovej vyhovuje, ak s ňou prehrajú. Zmanipulujú sa zápasy?
Taiwančanka na MS tímov v stolnom tenise v Londýne obvinila ochrankára z nevhodného fyzického kontaktu
