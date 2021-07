Žilina, Trnava aj Dunajská Streda už vedia, koho vyzvú v prípade postupu v Európskej lige

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Mená možných súperov v 3. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy (5. a 12. augusta) spoznali aj tri slovenské tímy, ktoré počas aktuálneho a budúceho týždňa čakajú súboje v 2. kvalifikačnom kole tejto súťaže.Ak FC DAC 1904 Dunajská Streda postúpi cez srbský Partizan Belehrad, v ďalšej fáze nastúpi proti postupujúcemu tímu z dvojice FK Soči (Rus.) - FK Kešľa (Azer.). Tím z Azerbajdžanu do roku 2017 vystupoval pod názvom Inter Baku. Prvý súboj by sa hral 5. augusta v Rusku resp. Azerbajdžane, odveta o týždeň neskôr v Dunajskej Strede.Na futbalistov MŠK Žilina aktuálne čakajú dva zápasy proti Apollonu Limassol z Cypru, v prípade postupu "šošoni" odohrajú stretnutia proti úspešnejšiemu klubu z dvojice Hajduk Split (Chorv.) - Tobol Kostanaj (Kaz.). Žilinčania by v takom prípade začínali u súpera a odvetu absolvovali na vlastnom štadióne. Spartak Trnava po postupe cez súpera z Malty absolvuje dva zápasy proti tímu Sepsi OSK z rumunského mesta Sfantu Gheorghe a v prípade postupu ho čakajú súboje proti čiernohorskému mužstvu Sutjeska Nikšič alebo izraelskému Maccabi Tel Aviv.