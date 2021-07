Slovan Bratislava spoznal ďalších možných súperov v pohárovej Európe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.7.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava v pohárovej Európe nastúpia v prvej polovici augusta proti rumunskému tímu CFR Kluž alebo klubu Lincoln Red Imps z Gibraltáru. Rozhodli o tom pondelkové žreby v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Ak "belasí" v 2. kvalifikačnom kole LM vyradia švajčiarsky Young Boys Bern (hrá sa 21. a 28. júla) v 3. kvalifikačnom kole nastúpia proti úspešnejšiemu zo spomenutého dua, ktorým bude pravdepodobne rumunský Kluž.V takom prípade by Slovan hral 3. alebo 4. augusta u súpera a domácu odvetu by absolvoval 10. augusta. V prípade prieniku do 3. kvalifikačného kola LM získa Slovan istotu účasti v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy.Ak Slovan so Švajčiarmi neuspeje, presunie sa do 3. kvalifikačného kola Európskej ligy a nastúpi proti zdolanému zo spomenutého dua, bude ním pravdepodobne tím z Gibraltáru. V takom prípade by Slovan 5. augusta nastúpil u súpera a domácu odvetu by odohral 12. augusta.