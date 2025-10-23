Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

23. októbra 2025

Žilina vyhlásila pre nočný požiar mimoriadnu situáciu, obyvateľov na Bratislavskej ulici museli evakuovať


Mesto Žilina vyhlásilo po nočnom požiari bytovky mimoriadnu situáciu. Ako informuje žilinská policajná hovorkyňa Daniela ...



hasici 676x506 23.10.2025 (SITA.sk) - Mesto Žilina vyhlásilo po nočnom požiari bytovky mimoriadnu situáciu. Ako informuje žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková, v stredu 22. októbra po 22:00 vypukol požiar v bytovom dome na Bratislavskej ulici.

Podkrovie museli evakuovať


Pri požiari úplne zhorela strecha a podkrovné priestory bytovky, obyvateľov museli evakuovať. Pri udalosti sa nikto nezranil. Na miesto sa dostavil zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý predbežne nevylúčil cudzie zavinenie.

Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia v súbehu s trestným činom poškodzovanie cudzej veci. Presné okolnosti ako aj príčina požiaru sú predmetom vyšetrovania. Mesto Žilina v súvislosti s požiarom vyhlásilo vo štvrtok o 3:00 mimoriadnu situáciu. Bytový dom je o vlastníctve mesta.

Zasahovalo 11 hasičov


„V čase vypuknutia požiaru ho obývalo 21 osôb, z toho šesť detí," spresnila samospráva s tým, že ďalším postupom sa bude zaoberať krízový štáb mesta.

Plamene zachvátili strechu a podkrovné byty objektu. Na mieste zasahovalo celkom 11 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Pri zásahu pomáhali aj príslušníci štátnej a mestskej polície.

„Všetci obyvatelia boli postupne evakuovaní do bezpečia telocvične Základnej školy na Hollého ulici," priblížilo mesto. Zamestnanci oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti mesta Žilina aktuálne koordinujú ďalšie kroky s cieľom zabezpečiť pomoc dotknutým obyvateľom.


Zdroj: SITA.sk - Žilina vyhlásila pre nočný požiar mimoriadnu situáciu, obyvateľov na Bratislavskej ulici museli evakuovať

