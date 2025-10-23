|
Štvrtok 23.10.2025
Meniny má Alojzia
Denník - Správy
Celá koalícia podľa Matoviča visí na šnúrke od Migaľových gatí, preto mu dovolia spraviť stomiliónový biznis – VIDEO
Vládna koalícia nerešpektuje zákon a robí si z parlamentu holubník. Upozornili na to poslankyňa Veronika Remišová (
23.10.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia nerešpektuje zákon a robí si z parlamentu holubník. Upozornili na to poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) a poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko). Reagovali tak na neotvorenie schôdze k odvolávaniu ministra investícií Samuela Migaľa. Poslankyňa to pokladá za pokrytectvo, obzvlášť zo strany Hlas-SD.
"Strana Hlas kade chodí, tade rozpráva, že Migaľ robí netransparentné tendre," podotkla Remišová a pripomenula aj slová predsedu parlamentu a exministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD). Ten sa vyjadril, že najväčšou katastrofou na ministerstve investícií je samotný minister Migaľ a jeho štátny tajomník Radomír Šalitroš.
"Dokonca minister vnútra Matúš Šutaj Eštok povedal, že na ich prácu by sa mali pozrieť orgány činné v trestnom konaní. A keď toto povedia koaliční poslanci a nakoniec sa nikto z nich nezaprezentuje na mimoriadnej schôdzi na odvolávanie Migaľa, aby vysvetlil podozrenia, ktoré tu panujú, tak to považujeme za nehoráznu pokryteckú politiku," vyhlásila Remišová.
Mimoriadna schôdza sa mala týkať netransparentných tendrov, ktoré organizuje minister Migaľ na rezorte investícií. Ako Remišová podotkla, tieto podozrenia sú obrovské a je to súťaž šitá na mieru jednému dodávateľovi.
"Migaľ ide zabetónovať na ministerstve súčasného dodávateľa. Mal možnosť verejne vysvetliť všetky podozrenia, no namiesto toho sa vraciame do čias, keď sa stámilióny budú liať do informatizácie ako do čiernej diery," doplnila Remišová s tým, že Migaľ mal šancu to vysvetliť. "Odkaz ministrovi Migaľovi: áno, teraz sme neotvorili schôdzu, pretože tu koalícia nebola, ale spravodlivosť každého dobehne," dodala poslankyňa.
Poslanec Šipoš upozornil, že poslanci Smeru, Hlasu a SNS si robia z parlamentu holubník, neplatia žiadne pravidlá, opozícii berú slovo a so šesťtisíceurovými platmi nechodia do roboty.
"Už aj vrabce na ministerstve čvirikajú, že Migaľ ide urobiť biznis tohto volebného obdobia, pretože vie, že v politike sa už nikdy neobjaví. To isté, čo pretláča Rudolf Huliak (minister cestovného ruchu a športu) s hazardom v parlamente, to isté ide urobiť Migaľ na svojom ministerstve lebo vedia, že už nikdy ministrami nebudú," povedal Šipoš a upozornil, že aj keď im poslanci vládnej koalície verejne odkazujú, že pretláčajú biznis, vo finále ich vždy podržia.
Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič uviedol, že o pripravovanom biznise za stovky miliónov vie celá opozícia aj koalícia. "Všetci vedia, že Migaľ ide urobiť biznis za 100 miliónov eur pre kamarátov. Predstaviteľov koalície len mrzí, že sa nechce podeliť," povedal Matovič s tým, že od premiéra dostali príkaz, že Migaľa nesmú odvolať, lebo by povalil celú vládu.
"Takto to vyzerá, keď celá koalícia visí na šnúrke od Migaľových gatí a musí mu dovoliť spraviť biznis za 100 miliónov," uzavrel Matovič.
Zdroj: SITA.sk - Celá koalícia podľa Matoviča visí na šnúrke od Migaľových gatí, preto mu dovolia spraviť stomiliónový biznis – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
