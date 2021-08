Žilinčania sa s pohárovou Európou rozlúčili krutou prehrou, Slovan doma remizoval s Olympiakosom

Chceli napraviť to, čo pokazili v Jablonci

Slovanisti smerujú do konferenčnej ligy

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Futbalisti MŠK Žilina sa s tohtosezónnou púťou pohárovou Európu rozlúčili krutou domácou prehrou, keď v odvete play-off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 pod Dubňom podľahli českému Jabloncu 0:3. Žilinskí "šošoni" v prvom súboji u súpera prehrali vysoko 1:5 a pre odvetou mali len matematickú šancu na úspech.Vo štvrtok pred vlastnými fanúšikmi však inkasovali v 30. min od Dominika Pleštila, tesne pred koncom duelu brankára Ľubomíra Belka prekonali aj Antonín Vaníček a Tomáš Čvančara."Veľmi krutý výsledok. To, čo sme pokazili v Jablonci, sme dnes chceli napraviť. Samozrejme, vedeli sme, že otočiť to bude veľmi ťažké, no chceli sme sa o to aspoň pokúsiť. Videli sme, že chlapci od začiatku duelu pracovali výborne a škoda šancí v úvode, z ktorých sme neskórovali a nedostali sa do zápasu. V oboch súbojoch sme boli svedkami maximálnej efektivity zo strany Jablonca. Celkový výsledok dvojzápasu môžem zhodnotiť z dvoch strán. V Jablonci sme nezahrali na hranici svojich možností, ale dnes to už bolo trochu iné. Myslím si, že chlapci sa zdvihli a pracovali smerom k dobrému výsledku. Na konci stretnutia sa to však zvrtlo, a to mi je za nich veľmi ľúto. Jednoducho, taký je šport. Jablonec bol v tomto dvojzápase lepší a ja mu gratulujem k postupu do skupiny. Chcem však podotknúť, že som hrdý na svojich hráčov," zhodnotil tréner žilinského mužstva Pavol Staňo na oficiálnom webe MŠK. ŠK Slovan Bratislava v Európskej lige prehrali v prvom súboji play-off na pôde gréckeho Olympiakosu Pireus hladko 0:3 a v odvete si chcel trochu napraviť chuť. Od 26. min však hral bez vylúčeného Vernona de Marca , vzápätí inkasoval od Youseffa El Arabiho.Za domácich pred prestávkou kontroval Ezekiel Henty , ale náskok hosťom vrátil v 54. min Henry Onyekuru. Slovanu sa podarilo opäť vyrovnať v 62. min zásluhou Andreho Greena a keďže ďalší gól už nepadol, po remíze 2:2 do skupinovej časti EL postúpil Olympiakos Pireus a slovenský majster sa "sťahuje" do Európskej konferenčnej ligy. Súperov v skupine spoznajú "belasí" v piatok popoludní."Aj keď sme nepostúpili, tak to bol pod našim trénerským vedením najlepší výkon s dobrým súperom. S desiatimi sme hrali výborný duel. Som hrdý na chalanov, ako pristúpili k zápasu a klubu. Sme radi, že budeme hrať aspoň konferenčnú ligu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme hrali dobre a aby mali ľudia radosť," povedal tréner Slovana Vladimír Weiss st. pre RTVS a na margo červenej karty pre De Marca doplnil: "Nemecký rozhodca nám dnes nič neodpustil a arogantným správaním nás v takomto zápase vylúčil. Keby mal trochu citu, tak Vernona nechá dohrať. Vytrestal nás a prakticky nám nedal šancu."