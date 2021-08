Slovenským volejbalistkám ušlo osemfinále ME len tesne, proti Bieloruskám nevyužili tri mečbaly

Slovenky zrejme skončia na piatom mieste

Volejbalistky neskrývali smútok

Radosová odohrala jubilejný stý zápas

Postup do osemfinále mali na dosah

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské volejbalistky nepostúpili do vyraďovacej časti majstrovstiev Európy, hoci k tomu boli veľmi blízko. Vo svojom záverečnom vystúpení v C-skupine v chorvátskom Zadare Slovenky viedli nad Bieloruskami 2:0 na sety, ale napokon prehrali 2:3 (18, 23, -23, -28, -12).Zverenkám trénera Marca Fenoglia stačilo akékoľvek víťazstvo na postup do osemfinále, ak by zvíťazili za 3 body (3:0, resp. 3:1), posunuli by sa ďalej dokonca z tretieho miesta v skupine.S bilanciou jedna výhra - štyri prehry patrí Slovenkám v tabuľke 5. miesto, šieste Švajčiarky ich predstihnú len v prípade nečakaného víťazstva nad vicemajsterkami sveta Taliankami (hrá sa od 20.00 h).Bielorusky sa pridali k istým postupujúcim Taliankam a Chorvátkam, Maďarky môže o postup obrať už len spomenuté senzačné zaváhanie Talianok."Turnaj sa pre nás skončil, v tejto chvíli niet čo viac povedať. Mali sme trikrát mečbal, nepodarilo sa nám dostať loptu do ihriska, prehrali sme. Mali sme šancu postúpiť, nevyšlo to," smutne skonštatoval tréner SR Marco Fenoglio na webe SVF."Pred zápasom sme všetky verili, že zvíťazíme. Aj keď bolo 2:1 a 2:2, verili sme, že sa to zlomí v náš prospech. V koncovke štvrtého setu to bol veľký stres, museli sme dať do toho všetky sily. Dúfali sme, že to vyjde. Vyzeralo to, že sme to otočili, mali sme mečbaly. Išli sme do toho odvážne, súperkám však vyšlo toho viac, nehrali pod takým tlakom. Veľmi nás mrzí, že sa to nepodarilo," zhodnotila nahrávačka a kapitánka Sloveniek Barbora Koseková.Veľký reprezentačný míľnik dosiahla vo štvrtok smečiarka Nikola Radosová. Autorka 31 bodov odohrala jubilejný stý zápas v najcennejšom drese. Úradujúca Volejbalistka roka sa stala piatou hráčkou v ére samostatnosti s trojciferným počtom štartov za národný tím.S aktívnou hráčskou kariérou v slovenskom drese sa vo štvrtok rozlúčila 111-násobná reprezentantka a päťnásobná Volejbalistka roka, blokárka Jaroslava Pencová . Na konci zápasu mala v očiach slzy.Slovenský postup do osemfinále vôbec nebol vzdialený. Prvý set Slovenky vyhrali hladko 25:18. V ich hre všetko fungovalo a súperky permanentne držali pod tlakom. Druhý set bol oveľa vyrovnanejší, ale slovenské hráčky zvládli tesnú koncovku na 25:23.V treťom sete sa aktívnejšie Bielorusky dostali do vysokého vedenia 22:14, ale Slovenky v koncovke zabrali a znížili na 23:24. Ich snaha však napokon nebola korunovaná, set prehrali 23:25.Mimoriadne dramatické bolo štvrté dejstvo. Slovenské volejbalistky od úvodných výmen doťahovali vedenie súperiek, ale za stavu 24:23 sa dostali k mečbalu. Neskôr si vypracovali ešte ďalšie dve možnosti na ukončenie zápasu, ale ani raz neuspeli. Bielorusky napokon premenili štvrtý setbal a vyrovnali na 2:2 na sety.Záverečný tajbrejk bol viac o nervoch a chybách ako kvalitnej hre. Slovenky v úvode viedli 2:0 aj 4:2, ale odvtedy prevzali taktovku Bielorusky a za stavu 14:12 premenili prvý mečbal. Volejbalistkám SR nestačilo na víťazstvo a postup ani 20 blokov.