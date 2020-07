Žilinčanku obvinili z výroby a držania omamných látok, drogy odovzdala polícii dobrovoľne (foto)

Drogy mala ďalej distribuovať

Medzi balíčkami našli aj metamfetamín

6.7.2020 (Webnoviny.sk) - Policajný vyšetrovateľ obvinil z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi 28-ročnú Žilinčanku, u ktorej polícia zaistila drogy.Ako agentúru SITA informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová , žena si pervitín a extázu zadovážila od presne nezistenej osoby a mala ich ďalej distribuovať drogovo závislým osobám v Žiline a okolí."V rámci policajnej akcie podozrivá žena policajtom pri domovej prehliadke dobrovoľne vydala papierovú skladačku s kryštalickou látkou, plastové vrecko so šiestimi tabletami, plátenné puzdro so siedmimi plastovými vreckami s obsahom kryštalickej látky a tabletami. Zaistené látky boli zaslané na kriminalistickú expertízu," uviedla Balogová.Podľa predbežných výsledkov zaistená kryštalická látka obsahuje účinnú látku metamfetamín a zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť minimálne 52 bežných dávok drogy."Zo zaisteného množstva látky v tabletovej forme by bolo možné pripraviť minimálne štyri bežné jednotlivé dávky drogy s účinnou látkou metyléndioxymetamfetmín," dodala policajná hovorkyňa s tým, že vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie obvinenej ženy do väzby.