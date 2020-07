Kollárovu diplomovku rieši poslanecký klub Sme rodina, na stole je viacero riešení

Dohoda klubu a koaličnej rady

Hlasovanie o dôvere Kollárovi nie je možné

Kollár nebude titul používať

6.7.2020 - Možností, ako vyriešiť situáciu v koalícii po výzvach strán Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí, aby šéf Sme rodina Boris Kollár odstúpil z funkcie predsedu parlamentu, je viac. Pre agentúru SITA to povedal šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. V pondelok popoludní sa bude o ďalšom postupe radiť poslanecký klub Sme rodina a podvečer zasadne k tejto téme koaličná rada.Kollár takmer dva týždne čelí otázkam v kauze plagiátu diplomovej práce, ktorú odovzdal na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.„Scenárov je viacero. Musí sa dohodnúť klub a koaličná rada,“ komentoval ďalší postup Pčolinský. Ako o jednej z možností sa hovorí, že by niekto z politikov Sme rodina navrhol na júlovej schôdzi, ktorá sa začne v utorok 7. júla, odvolanie Kollára z čela parlamentu. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) by to považoval za veľmi neštandardné.„Väčšinou odvolanie niekoho navrhuje ten, kto ho naozaj chce odvolať. Keby chcel Kollár skončiť vo funkcii, má oveľa jednoduchšiu cestu. A to vzdať sa funkcie predsedu národnej rady,“ mienil poslanec.Ak by Sme rodina navrhla odvolanie vlastného šéfa z pozície predsedu parlamentu, hlasovalo by sa o tom tajne. Stanovuje to zákon o rokovacom poriadku. Odvolanie by bolo úspešné vtedy, keby za návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, teda aspoň 76 zákonodarcov. Opozícia má v parlamente 55 poslancov, muselo by sa k nim pridať prinajmenšom 21 vládnych poslancov.Do úvahy by neprichádzala ani možnosť, že by si Kollár dal vyjadriť dôveru parlamentu. „Podľa rokovacieho poriadku také hlasovanie nie je možné. Hlasovať o dôvere predsedovi národnej rady je rovnaké ako hlasovať o dôvere prezidentovi Čínskej ľudovej republiky. Čiže nemá to žiadne právne dôsledky,“ ozrejmil Dostál.Kollár minulý týždeň povedal, že keby bol dotlačený k odchodu z pozície predsedu národnej rady, tak je v hre odchod Sme rodina z koalície. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu 5. júla v relácii TV Markíza Na telo plus povedal, že SaS a za ľudí nebudú mať odvahu položiť vlastnú vládu. Predpokladá, že na konci SaS a Za ľudí „stiahnu chvost“.Líder mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia Juraj Hipš 23. júna informoval, že Kollár mal svoj titul magistra získať po tom, ako do svojej diplomovej práce okopíroval celé strany. Najviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici.Kollár v reakcii na to v piatok 26. júna vyhlásil, že kým bude v politike, nebude používať titul magister. Odmietol sa ospravedlňovať, pretože podľa svojich slov nemá za čo, keďže postupoval v súlade so zákonom. Neskôr sa na sociálnej sieti ospravedlnil každému, komu za posledné dni v tejto súvislosti vedome či nevedome ublížil, či sa ho dotkol alebo urazil.