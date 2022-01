Žilinka chce byť podľa Hegera štítom opozície, premiér okomentoval aj jeho návštevu v Moskve

Prokurátor na sankčnom zozname

Žilinka nebude štítom politikov

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽanO) prestáva rozumieť generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi a nechápe, prečo chce byť „štítom v rukách opozície".Reagoval tak v diskusnej relácii Sobotné dialógy RTVS na Žilinkovu kritiku obrannej dohody s USA a tiež jeho účasť na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve.Úlohou generálneho prokurátora je podľa predsedu vlády dohľad nad zákonnosťou a zahraničná politika je kompetenciou ministra zahraničia alebo prezidentky.„S krajinami, ktoré majú problémy s rešpektovaním základných práv a slobôd, ktoré eskalujú vojenské napätie alebo narúšajú územnú celistvosť inej krajiny, by sme podľa mňa nemali oslavovať," povedal Heger.Zároveň sa sa pýta, či sa Žilinka s ruským generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom rozprával o tom, prečo sa dostal na sankčný zoznam Európskej únie a čo s tým chce urobiť.„Mali sme tlmočiť tie pozície a výhrady Európskej únie k postupom a rozhodnutiam, pre ktoré bola daná osoba zaradená na sankčný zoznam," skonštatoval premiér.Heger zároveň povedal, že na oslavách v Moskve bol okrem slovenského generálneho prokurátora z krajín EÚ len slovinský. „Iné krajiny tam poslali výrazne nižších zástupcov," dodal predseda vlády.Generálny prokurátor Maroš Žilinka uisťuje premiéra Eduarda Hegera, že nebude „štítom" brániacim záujmy politikov, či už opozičných alebo koaličných. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenie Hegera.„Som a vždy budem výlučne štítom chrániacim práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu, ako mi to ukladá ústava SR," vyhlásil Žilinka.