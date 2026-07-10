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10. júla 2026

Žilinka dostal vyhrážky o uložení bomby na generálnej prokuratúre aj u neho doma, hovorí o smutnej vizitke doby


Tagy: bombové hrozby bratislavská polícia Generálny prokurátor SR Vyhrážky

Policajti na mieste vykonali potrebné úkony. Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa



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10.7.2026 (SITA.sk) - Policajti na mieste vykonali potrebné úkony.


Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážali uložením bomby nielen na Generálnej prokuratúre SR, ale aj u neho doma. Informoval o tom na sociálnej sieti. "Smutná vizitka doby, ktorú žijeme," skonštatoval Žilinka.

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Policajti v tejto súvislosti potvrdili, že v piatok krátko pred 09:00 prijali na linke 158 oznámenie, v zmysle ktorého zamestnanci Generálnej prokuratúry SR v Bratislave obdržali výhražný e-mail o bombovej hrozbe.

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"Policajti na mieste vykonali potrebné úkony, pričom sa na miesto dostavil aj policajný psovod a pyrotechnik za účelom vykonania pyrotechnickej prehliadky. Tá sa skončila s negatívnym výsledkom, pričom krátko pred 10:30 bola budova opäť sprístupnená pre zamestnancov," uviedla bratislavská polícia na sociálnej sieti. Doplnila, že vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.


Polícia už v máji 2025 preverovala informáciu, že v aute manželky generálneho prokurátora Maroša Žilinku sa mohla nachádzať bomba. Žilinka vtedy od rána dostával výhražné SMS. V jednej z nich sa uvádzalo, že jeho manželka mala mať v aute bombu. Policajti boli z tohto dôvodu prítomní aj v Žilinkovom rodinnom dome. Hrozby sa však nakoniec nepotvrdili.




Zdroj: SITA.sk - Žilinka dostal vyhrážky o uložení bomby na generálnej prokuratúre aj u neho doma, hovorí o smutnej vizitke doby © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bombové hrozby bratislavská polícia Generálny prokurátor SR Vyhrážky
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