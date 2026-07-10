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Nová spolupráca Schneider Electric a Foxconn má urýchliť výstavbu udržateľných dátových centier pre AI
Tagy: AI Dátové centrá PR Schneider Electric
Spoločnosť Schneider Electric oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Hon Hai Technology Group (Foxconn). Spoločnosť ...
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10.7.2026 (SITA.sk) - Spoločnosť Schneider Electric oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Hon Hai Technology Group (Foxconn).
Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Hon Hai Technology Group (Foxconn), najväčším výrobcom elektroniky na svete, s cieľom pomôcť formovať a rozširovať dátové centrá umelej inteligencie novej generácie.
S rastúcim využívaním umelej inteligencie sa zásadným spôsobom menia požiadavky na digitálnu infraštruktúru. Táto spolupráca spája odborné znalosti spoločnosti Foxconn v oblasti pokročilých výpočtových platforiem a know-how spoločnosti Schneider Electric pri napájacích systémoch, chladení a energetickom manažmente. Obaja partneri sa zamerajú na vývoj a výrobu integrovaných riešení infraštruktúry umelej inteligencie, pričom ich produkcia sa začne ešte v tomto roku.
"Vzhľadom na tempo, akým sa umelá inteligencia vyvíja, odvetvie potrebuje nový model navrhovania, budovania a dodávania infraštruktúry," uviedol Young Liu, predseda predstavenstva spoločnosti Foxconn. "Spojením silných stránok spoločností Foxconn a Schneider Electric ponúkame zákazníkom spôsob k rýchlejšiemu, inteligentnejšiemu a udržateľnejšiemu nasadzovaniu kapacít umelej inteligencie."
"Dopyt po umelej inteligencii naďalej rastie a spolu s ním aj nároky na výpočtový výkon, preto sa energia potrebná na jeho zabezpečenie stáva kľúčovým faktorom," povedal Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. "Ak chceme umelú inteligenciu rozširovať zodpovedne, tieto systémy musia byť prepojené. Práve tu sa stáva kľúčovou energetická inteligencia. V spoločnosti Schneider Electric posúvame energetické technológie vpred s cieľom vybudovať najefektívnejšie a najudržateľnejšie AI továrne tým, že do dátových centier prinášame integrované napájanie, chladenie a digitálne funkcie. V spolupráci so spoločnosťou Foxconn pomáhame zákazníkom budovať kapacity s reálnou rýchlosťou, odolnosťou a efektívnosťou ako partneri v oblasti energetických technológií pre odvetvie, ktoré pevne vstupuje do éry inteligencie."
Prostredníctvom tejto spolupráce budú spoločnosti Foxconn a Schneider Electric spoločne vyvíjať referenčné architektúry novej generácie pre dátové centrá umelej inteligencie. V rámci partnerstva budú tiež skúmať inovácie v oblasti optimalizácie energie v uzavretom okruhu, modulárnych napájacích a chladiacich jednotiek a štandardizovaných návrhových rámcov, čím vytvoria opakovateľné, vysoko výkonné plány pre továrne s umelou inteligenciou po celom svete. Spojením výrobnej excelentnosti s energetickou inteligenciou kladú obe spoločnosti základy pre novú triedu infraštruktúry umelej inteligencie, ktorá je svojou povahou škálovateľná, štandardne efektívna a pripravená splniť zrýchľujúce sa požiadavky éry umelej inteligencie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová spolupráca Schneider Electric a Foxconn má urýchliť výstavbu udržateľných dátových centier pre AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Schneider Electric, globálny líder v oblasti energetických technológií, oznámila strategickú spoluprácu so spoločnosťou Hon Hai Technology Group (Foxconn), najväčším výrobcom elektroniky na svete, s cieľom pomôcť formovať a rozširovať dátové centrá umelej inteligencie novej generácie.
S rastúcim využívaním umelej inteligencie sa zásadným spôsobom menia požiadavky na digitálnu infraštruktúru. Táto spolupráca spája odborné znalosti spoločnosti Foxconn v oblasti pokročilých výpočtových platforiem a know-how spoločnosti Schneider Electric pri napájacích systémoch, chladení a energetickom manažmente. Obaja partneri sa zamerajú na vývoj a výrobu integrovaných riešení infraštruktúry umelej inteligencie, pričom ich produkcia sa začne ešte v tomto roku.
"Vzhľadom na tempo, akým sa umelá inteligencia vyvíja, odvetvie potrebuje nový model navrhovania, budovania a dodávania infraštruktúry," uviedol Young Liu, predseda predstavenstva spoločnosti Foxconn. "Spojením silných stránok spoločností Foxconn a Schneider Electric ponúkame zákazníkom spôsob k rýchlejšiemu, inteligentnejšiemu a udržateľnejšiemu nasadzovaniu kapacít umelej inteligencie."
"Dopyt po umelej inteligencii naďalej rastie a spolu s ním aj nároky na výpočtový výkon, preto sa energia potrebná na jeho zabezpečenie stáva kľúčovým faktorom," povedal Olivier Blum, generálny riaditeľ spoločnosti Schneider Electric. "Ak chceme umelú inteligenciu rozširovať zodpovedne, tieto systémy musia byť prepojené. Práve tu sa stáva kľúčovou energetická inteligencia. V spoločnosti Schneider Electric posúvame energetické technológie vpred s cieľom vybudovať najefektívnejšie a najudržateľnejšie AI továrne tým, že do dátových centier prinášame integrované napájanie, chladenie a digitálne funkcie. V spolupráci so spoločnosťou Foxconn pomáhame zákazníkom budovať kapacity s reálnou rýchlosťou, odolnosťou a efektívnosťou ako partneri v oblasti energetických technológií pre odvetvie, ktoré pevne vstupuje do éry inteligencie."
Prostredníctvom tejto spolupráce budú spoločnosti Foxconn a Schneider Electric spoločne vyvíjať referenčné architektúry novej generácie pre dátové centrá umelej inteligencie. V rámci partnerstva budú tiež skúmať inovácie v oblasti optimalizácie energie v uzavretom okruhu, modulárnych napájacích a chladiacich jednotiek a štandardizovaných návrhových rámcov, čím vytvoria opakovateľné, vysoko výkonné plány pre továrne s umelou inteligenciou po celom svete. Spojením výrobnej excelentnosti s energetickou inteligenciou kladú obe spoločnosti základy pre novú triedu infraštruktúry umelej inteligencie, ktorá je svojou povahou škálovateľná, štandardne efektívna a pripravená splniť zrýchľujúce sa požiadavky éry umelej inteligencie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nová spolupráca Schneider Electric a Foxconn má urýchliť výstavbu udržateľných dátových centier pre AI © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: AI Dátové centrá PR Schneider Electric
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