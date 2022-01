Žilinka ide podľa Šeligu oslavovať výročie prokuratúry do Ruska, zrejme ako jediný z krajín EÚ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga sa pýta generálneho prokurátora Maroša Žilinku, čo ide oslavovať do Ruska. V stanovisku, ktoré zaslala jeho asistentka Martina Legáth, uvádza, že Žilinka sa plánuje v Rusku zúčastniť na oslavách výročia tamojšej generálnej prokuratúry a vyzerá to tak, že tam ide ako jediný generálny prokurátor z krajín Európskej únie.„Nerozumiem tejto ceste, pretože pán Žilinka, ak si vážite demokraciu a ľudské práva, ak sa hlásite k právnemu štátu, na tieto oslavy do Ruska nemôžete ísť," odkazuje generálnemu prokurátorovi Šeliga. Ruská prokuratúra je totiž podľa jeho slov taká prokuratúra, kde zákony obmedzujú slobodu slova, slobodu tlače tým, že sa zakazujú niektoré médiá a prenasledujú novinárov, kde je cenzúra a regulácia sociálnych sietí ako Facebook a Google, ktoré nemôžu zobrazovať niektoré informácie a musia spolupracovať s Kremľom.Ruská prokuratúra sa podľa Šeligu neštíti stíhať obyvateľov obsadených častí Gruzínska a Ukrajiny, respektíve pod ktorej očami sa týrajú väzni v ruskom väzení.„Na tomto všetkom naozaj nie je čo oslavovať. Práve naopak, svojou cestou to budete legitimizovať. Preto, pán Žilinka, ak si vážite demokraciu a ľudské práva, ak sa hlásite k právnemu štátu, apelujem na vás, na tieto oslavy do Ruska necestujte," dodal nezaradený poslanec.