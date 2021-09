Žilinka kritizuje otvorený list šéfredaktorov Denníkov N, SME a webu aktuality.sk, uviedli nepravdivé a zavádzajúce informácie

Legitímne právo na opravu

Verejnosť informovaná nadštandardne

7.9.2021 - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka konštatoval, že šéfredaktori novín Denník N, Denník Sme a portálu aktuality.sk a vo svojom otvorenom liste porušili tlačový zákon. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Podľa Žilinku uviedli nepravdivé a zavádzajúce informácie o vylúčení médií či o selektívnom prístupe k novinárom.Dodal, že Generálna prokuratúra SR (GP SR) pred poskytnutím vyhlásenia zaistila cez Tlačovú agentúru SR (TASR) možnosť priameho prenosu pre všetky online média.Žilinka tak reagoval na otvorený list šéfredaktorov Denníka N, Denník Sme a Aktuality.sk, ktorý zverejnili na svojich webových stránkach 3. septembra.Vo svojom stanovisku sa zároveň dôrazne ohradil voči tvrdeniam, že GP SR sa vyhýba odpovedať na nepríjemné otázky, pretože doposiaľ reagovali bezodkladne na otázky ich redaktorov, ako aj zástupcov iných médií. Doplnil, že nepravdivosť informácií, ktoré obsahuje daný otvorený list, zakladá legitímne právo na opravu a na odpoveď podľa tlačového zákona.„Generálna prokuratúra SR nezvolala tlačovú besedu ako formát poskytovania informácií, ktorý by zakladal možnú účasť všetkých médií pôsobiacich na trhu, ale z dôvodu čo najefektívnejšieho informovania verejnosti, zvolila formát vyhlásenia, ktorého sa zúčastnili akreditované štyri celoštátne televízie a dve tlačové agentúry,“ vysvetlil Žilinka.Ich účasť, aj s ohľadom na aktuálnu situáciu, zaistila podľa neho relevantné pokrytie mediálneho priestoru pre informovanie verejnosti. Z daného dôvodu nevznikla potreba ich a ani iné početné printové či online médiá o tomto vyhlásení osobitne informovať.Poukázal na to, že postup, ktorý v danom prípade zvolili, je v súlade so zákonom o periodickej tlači a zákonom o vysielaní a retransmisii. Zhrnul, že zvolený formát tak zodpovedal danej téme a tiež nemožnosti dopĺňať alebo meniť dôvody rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v ich odôvodnení.Žilinka podotkol, že verejnosť bola o trestnom konaní informovaná nadštandardným spôsobom, a to v súlade s ustanovením Trestného poriadku. Verejnosti totiž poskytli prvotnú informáciu o spôsobe a dôvodoch rozhodnutí, pričom ich zverejnili v úplnom znení a v anonymizovanej forme na webe GP SR.Tiež poskytli podrobnú informáciu o dôvodoch vydaných rozhodnutí, ktoré sú obsiahnuté v odôvodneniach zverejnených uznesení a informovali aj spoločným vyhlásením generálneho prokurátora SR a jeho námestníka.