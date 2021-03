Žilinka má pocit, že je v kauze únosu Vietnamca zaťahovaný do politického boja

Kaliňák prišiel z dovolenky

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Z dôkazov a vyšetrovania únosu vietnamského občana v roku 2017 nemožno vyvodiť záver, že sa slovenské orgány vedome podieľali na únose alebo na jeho prevoze do inej krajiny. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka . Ako doplnil, na základe vykonaného dokazovania sa vôbec nepreukázalo, že sa unesený vietnamský občan nachádzal na území Slovenskej republiky a na palube vládneho špeciálu.Generálny prokurátor má pocit, že on aj orgány prokuratúry sú v tomto prípade zaťahované do politického boja. Stanovisko generálneho prokurátora ku kauze únosu Vietnamca poskytol hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.„Chcem ešte spomenúť niekoľko skutočností, ktoré túto kauzu sprevádzali mediálne od podania trestného oznámenia a ktoré boli vyvrátené dokazovaním. Pretože ak ide o ten let, že tam mal byť minister vnútra, samozrejme, že nebol,“ zdôraznil Žilinka.Podľa generálneho prokurátora je zdokumentované, že vtedajší slovenský minister vnútra za stranu Smer - sociálna demokracia Robert Kaliňák v ten deň prišiel z dovolenky z Rakúska na stretnutie s vietnamským rezortným kolegom. O stretnutie požiadal Vietnamský minister vnútra. „Hneď, ako sa rozlúčil s ministrom vnútra, sa vrátil z hotela Bôrik naspäť do Rakúska," dodal Žilinka.„V podaných trestných oznámeniach bolo aj to, že na palube nášho špeciálu mal byť aj osobný ochrankár ministra vnútra. Aj to sa vyvrátilo. Nebol tam žiadny štátny občan okrem palubného personálu. Potvrdil to nielen personál, ktorý bol na palube, ale aj samotný dotknutý ochrankár a výpisy zo služby,“ pokračoval Žilinka.Podľa ďalších informácií dal kapitán lietadla pokyn letuškám, aby odobrali cestujúcim mobil. „Aj to sa vyvrátilo. Ani jedna z letušiek nepovedala, že by si všimli nejakú podozrivú okolnosť na prepravovaných osobách, a to bola dvanásťčlenná delegácia,“ skonštatoval generálny prokurátor.Vyšetrovanie skúmalo aj to, ako prijímali vietnamskú delegáciu. „Bolo povedané, že do kolóny mala byť narýchlo na Bôriku pripojená jedna dodávka, do ktorej mal byť potom tento unesený občan naložený - úplne sa to vyvrátilo,“ uviedol Žilinka. Počas vyšetrovania preverovali aj informácie, že v súvislosti s návštevou vietnamskej delegácie mali byť na pracovisku Národného personifikačného centra v Devínskej Novej Vsi vyrábané falošné doklady pre uneseného vietnamského občana, respektíve člena delegácie. To sa podľa Žilinku tiež nepotvrdilo.Generálny prokurátor ďalej uviedol, že v rámci preverovania zabezpečili nielen rozsudok nemeckého súdu, ale aj obžalobu nemeckého prokurátora. Podľa Žilinku aj z obžaloby vyplýva, že nebola zistená cesta, ktorou bol unesený prepravený do Vietnamu.