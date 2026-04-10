Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
10. apríla 2026
Žilinka má výhrady k Suskovej novele o kajúcnikoch, Generálna prokuratúra k nej uplatnila až 17 pripomienok
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Kajucnik Minister spravodlivosti SR Novela Trestného poriadku Pripomienky Trestná činnosť
10.4.2026 (SITA.sk) - Generálna prokuratúra SR posúdila najnovší návrh novely Trestného poriadku v súvislosti s procesným inštitútom spolupracujúcej osoby (tzv. kajúcnika), pričom k zneniu novely má výhrady. Ako v tejto súvislosti napísal na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka, v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila prokuratúra celkovo 17 pripomienok, z toho 15 zásadných.
Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v marci predstavil navrhované zmeny v nastavení inštitútu takzvaných kajúcnikov, teda spolupracujúcich obvinených. Zdôraznil, že cieľom nie je tento inštitút zrušiť, ale zachovať ho ako účinný nástroj v boji proti závažnej kriminalite.
Komplexná zmena nastavenia inštitútu
„Zároveň chceme nastaviť pravidlá tak, aby ho už nikdy nebolo možné zneužiť. Spravodlivosť nemôže stáť na účelových výpovediach ale na dôkazoch, pravidlách a dôvere,“ vyhlásil minister a dodal, že práve preto pripravili komplexnú zmenu nastavenia inštitútu kajúcnika, ktorá v nasledujúcich dňoch poputuje do pripomienkového konania.
Návrhom sa zavádza komplexná a prísnejšia úprava postavenia spolupracujúcich osob v trestnom konaní s cieľom zvýšiť dôveryhodnosť ich výpovedí a integritu trestného konania.
„Zavádza sa zákaz opakovaného poskytnutia benefitov tej istej osobe v rôznych trestných konaniach, čím sa obmedzuje systémové zneužívanie spolupracujúcich osôb,“ priblížil v marci Susko.
Čo prináša nová úprava?
Nová úprava súčasne prináša to, že každá výhoda musí byť povinne zaznamenaná v písomnom zázname s presne stanovenými náležitosťami, vrátane podmienok spolupráce a rozsahu samotných benefitov. Spolupracujúca osoba bude mať ďalej zákonnú povinnosť do 180 dní úplne sa priznať k vlastnej trestnej činnosti.
Uviesť teda musí všetko o tom, ako páchala svoju vlastnú trestnú činnosť. Musí ďalej pravdivo a úplne vypovedať o trestnej činnosti iných osôb a vydať výnosy z vlastnej trestnej činnosti.
„Po uplynutí tejto lehoty musí takáto spolupracujúca osoba potvrdiť, že poskytla úplnú a pravdivú výpoveď a že neexistujú ďalšie podstatné informácie, o ktorých vie. Ak kajúcnik nebude vypovedať úplne a pravdivo o svojej trestnej činnosti a trestnej činnosti iných alebo nevydá výnosy z trestnej činnosti, prokurátor bude povinný odobrať benefity a vzniesť takejto osobe obvinenie,“ doplnil minister s tým, že to isté bude platiť aj v situácii, keď spolupracujúci obvinený spácha nový trestný čin.
Susko apeluje na primeranosť benefitov
Výpoveď kajúcnika po novom nebude môcť byť jediným dôkazom, ktorý vedie k obžalobe alebo odsúdeniu. Bude musieť byť podporená aj ďalšími dôkazmi. Súčasne sa zavedie explicitná kontrola primeranosti benefitov. Minister zdôraznil, že benefity nesmú byť neprimerané vzhľadom na závažnosť trestnej činnosti samotnej spolupracujúcej osoby v pomere k odhaľovanej trestnej činnosti.
„Prokurátor bude vykonávať dozor nad zákonnosťou a primeranosťou spolupráce, pričom jeho postup bude možné preskúmať či už na návrh obvineného, poškodeného alebo samotnej spolupracujúcej osoby. Proti rozhodnutiam o zákonnosti benefitov bude prípustná sťažnosť a rozhodovať o nej bude súd,“ dodal Susko s tým, že sa tak zavádza súdny prieskum benefitov na návrh a sťažnosť oprávnených osôb, čím sa narúša doterajší princíp, ktorý ponechával podmienky spolupráce v prípravnom konaní čisto v rukách prokurátora bez súdnej kontroly.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka má výhrady k Suskovej novele o kajúcnikoch, Generálna prokuratúra k nej uplatnila až 17 pripomienok © SITA Všetky práva vyhradené.
