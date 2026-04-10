Piatok 10.4.2026
Meniny má Igor
Najsilnejšie farmaceutické portfólio spoločnosti Bayer a sľubný vývoj produktov sú motorom budúceho rastu
Tagy: Farmaceutický priemysel PR
Pri príležitosti Dňa médií farmaceutickej divízie spoločnosti Bayer v roku 2026 Stefan Oelrich - člen správnej rady spoločnosti Bayer AG a prezident jej farmaceutickej divízie - priblížil, akú úlohu zohráva ...
10.4.2026 (SITA.sk) - Pri príležitosti Dňa médií farmaceutickej divízie spoločnosti Bayer v roku 2026 Stefan Oelrich – člen správnej rady spoločnosti Bayer AG a prezident jej farmaceutickej divízie – priblížil, akú úlohu zohráva pretrvávajúce zameranie na priorizáciu vedy a obchodu ako hnací faktor predpokladanej rastovej trajektórie do roku 2030.
"So zameraním na naše strategické priority a vedeckú precíznosť vidíme, ako sa z hľadiska rastu v súčasnosti aj v budúcnosti vypláca naša transformujúca stratégia," povedal Stefan Oelrich. "Pri našom vôbec najsilnejšom farmaceutickom portfóliu, multimodálnom plánovaní produktov a prevádzkovom modeli s čoraz väčšou podporou AI sme na ceste k tomu, aby sme sa od roku 2027 vrátili k strednému jednocifernému rastu a našu maržu zvýšili od roku 2028 smerom k 30 percentám do roku 2030."
Päť katalyzátorov rastu v kľúčových terapeutických oblastiach, ktoré sú hnacími faktormi výkonu divízie Bayer Pharmaceuticals pre nadchádzajúcu dekádu
"Naším zámerom je byť v danej oblasti prvý alebo najlepší, pretože pacienti si nič menšie nezaslúžia," hovorí Christine Roth, výkonná viceprezidentka, globálna vedúca pre produktovú stratégiu a komercializáciu a členka tímu vedenia farmaceutickej divízie. "Odvážne voľby, ku ktorým sme v priebehu posledných pár rokov pristúpili, urýchľujú inovácie a pre pacientov aj Bayer znamenajú reálny dopad."
Kardiológia
Sekundárna prevencia cievnej mozgovej príhody – Bayer hľadá nové terapeutické možnosti pre sekundárnu prevenciu cievnej mozgovej príhody, ktoré by ponúkli vylepšený profil prínosu a rizika. K cievnej mozgovej príhode dochádza každoročne u zhruba 12 miliónov ľudí na celom svete, z toho sa v 80 percentách jedná o ischemické cievne mozgové príhody. Približne u jedného z piatich ľudí, ktorí takúto ischemickú príhodu prežijú, dochádza do piatich rokov k ďalšej cievnej mozgovej príhode aj pri dostupných stratégiách sekundárnej prevencie.
Kardiomyopatia spôsobená transtyretínovou amyloidózou (ATTR-CM) – Bayer v Európe úspešne zavádza terapeutickú možnosť stabilizácie génu TTR (transtyretín), ktorá pôsobí podobne ako prirodzene sa vyskytujúca "ochranná mutácia" génu, a tak cielene pôsobí na ústrednú príčinu ATTR-CM. ATTR-CM je poddiagnostikované progresívne fatálne srdcové ochorenie spôsobené destabilizáciou transtyretínu (TTR), ktoré vedie k ukladaniu amyloidových fibríl v srdci, čo môže viesť k srdcovému zlyhaniu. Odhaduje sa, že ATTR-CM globálne postihuje 400 000 ľudí, v Európe približne 190 000 ľudí.
Chronické ochorenie obličiek / kardiológia – Bayer má ambície postaviť sa do čela pri úsilí o pokrok v liečbe pacientov so srdcovým zlyhaním a ochorením obličiek. CKD a/alebo HF globálne postihuje viac ako 875 miliónov ľudí, pričom pravdepodobnosť rozvoja oboch týchto ochorení stúpa v dôsledku globálnych trendov životného štýlu, starnutia populácie a rastúceho výskytu diabetu. Pacienti s CKD alebo HF čelia nižšej miere prežitia a situácia sa pri spoločnom výskyte oboch ochorení ešte viac zhoršuje, čo si vyžaduje naliehavú odpoveď v oblasti liečebných stratégií.
Onkológia
Metastatický hormonálne senzitivný karcinóm prostaty (mHSPC) – Bayer sa zaoberá skúmaním nových možností, ktoré môžu inhibovať receptorovú funkciu androgénov (mužských hormónov) a tým pádom aj rast nádorových buniek prostaty. Karcinóm prostaty je u mužov druhým najčastejším nádorovým ochorením. V roku 2022 na toto ochorenie v celosvetovom meradle zomrelo takmer 400 000 mužov.
Zdravie žien
Bayer sa zameriava aj na riešenie problémov súvisiacich so zdravím žien. Podľa prognóz vzrastie globálna populácia žien v menopauze do roku 2030 na 1,2 miliardy. Menopauza pritom u žien nastupuje v čase, keď sú spoločensky aj profesionálne veľmi aktívne.
Obnovenie produktového portfólia ako hnací faktor budúceho rastu
"Naša dôsledná stratégia, zameraná na obnovenie portfólia vo vývoji o inovatívne a diferencované prípravky, teraz prejavuje svoj potenciál, ako ostatne ukazujú naše rekordné výsledky v roku 2025. V roku 2026 predpokladáme dosiahnutie niekoľkých kľúčových míľnikov, ktoré ďalej potvrdia platnosť našej stratégie dosahovania výsledkov prostredníctvom inovácií, napríklad v sfére precíznej medicíny v našich hlavných terapeutických oblastiach kardiovaskulárnych chorôb a onkológie, regeneratívnych bunkových a génových terapií a molekulárneho zobrazovania," povedal Christian Rommel, výkonný viceprezident, globálny vedúci výskumu a vývoja a člen tímu vedenia farmaceutickej divízie.
Pokrok v oblasti vývoja precíznych liečivých prípravkov
Onkológia Bayer sa zameriava na výskum cielenej alfa-časticovej terapie (TAT) pre pacientov s pokročilým metastatickým kastrácii rezistentným karcinómom prostaty (mCRPC), čo je strategický pilier precíznej onkológie. Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov, s mediánom prežitia pod tri roky u pacientov s metastatickým ochorením.
Medicína využívajúca malé molekuly naďalej zostáva jednou z najefektívnejších ciest, ako vďaka dostupnosti, predvídateľnosti a globálnej škálovateľnosti poskytovať terapie s veľkým dopadom.
Portfólio génových a bunkových terapií s potenciálom transformativného dopadu u pacientov
Génová terapia
"Na základe prepojenia integrovanej platformy AskBio s globálnymi vývojovými a prevádzkovými kapacitami spoločnosti Bayer pracujeme na vývoji liekov s potenciálom transformácie života pacientov so zriedkavými aj bežnejšími chorobami," povedal Gustavo Pesquin, výkonný riaditeľ spoločnosti AskBio.
So srdcovým zlyhaním žije odhadom 64 miliónov ľudí na celom svete. Napriek dosiahnutému pokroku v liečbe zostáva mortalita a morbidita veľmi vysoká. Bayer aj v tejto oblasti hľadá riešenia a využíva na to aj vývoj v oblasti génovej terapie.
Parkinsonova choroba (PD) – Bayer skúma jednorazovú génovú terapiu, ktorá je navrhnutá tak, aby pôsobila cielene na základnú biologickú príčinu Parkinsonovej choroby (PD), s cieľom obnovenia funkcie neurónov a potenciálneho spomalenia progresie ochorenia. Prevalencia PD sa za posledných 25 rokov zdvojnásobila a s týmto ochorením žije takmer 12 miliónov ľudí na svete.
Bunková terapia
"V prípade chorôb, pre ktoré je charakteristická ireverzibilná strata buniek, prináša regeneratívna medicína úplne nový prístup," povedal Seth Ettenberg, prezident a CEO spoločnosti BlueRock Therapeutics. "V súčasnosti posúvame nové bunkové terapie do klinického vývoja spolu so škálovateľnou a reprodukovateľnou výrobou."
V oftalmológii Bayer skúma potenciál terapie fotoreceptorových buniek odvodených z indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPSC) pri liečbe primárnych ochorení fotoreceptorov. Primárne ochorenia fotoreceptorov predstavujú podskupinu dedičných ochorení sietnice, ktoré vedú k nevratnej strate zraku u detí aj dospelých.
Pokrok vďaka inováciám v oblasti zobrazovacích vyšetrení
"Zobrazovacie techniky v medicíne sa v súčasnosti rýchlo vyvíjajú smerom k viac personalizovanému prístupu a integrujú sa do priebehu starostlivosti o pacientov," hovorí Dr. Konstanze Diefenbach, vedúca výskumu a vývoja v oblasti rádiológie v spoločnosti Bayer. "V Bayeri sme priekopníci v oblasti inovácií, o ktoré sa tento vývoj opiera – od nízkodávkových kontrastných látok, cez inteligentnejšie a prepojené pracovné postupy, až po nové molekulárne prístupy. Prostredníctvom skoršej a presnejšej diagnostiky umožňujeme lekárom zvoliť precíznu liečbu a zlepšiť starostlivosť o pacientov."
Posilnenie produktivity v oblasti výskumu a vývoja prostredníctvom synergie medzi vlastnou AI a strategickými partnerskými vzťahmi
"Naším cieľom je posilniť využitie AI, aby sme do roku 2030 zvýšili produktivitu výskumu a vývoja o 40 percent," hovorí Sai Jasti, SVP, vedúci pre dátové vedy a umelú inteligenciu v rámci výskumu a vývoja divízie Bayer Pharmaceuticals. "Prostredníctvom integrácie architektúry AI platformy s anonymizovanými dátami zameranými na pacientov môžu naši vedeckí pracovníci v oblasti dát maximalizovať naše vlastné portfólio biologík, validovať AI modely a škálovať riešenia, čo v konečnom dôsledku znamená rýchlejšie objavovanie liekov."
Strategické partnerstvá spoločnosti Bayer s organizáciami Vanderbilt University Medical Center v USA, FinnGen vo Fínsku a PRECISE v Singapure posilňujú globálny ekosystém, ktorý v sebe spája využitie anonymizovaných dát a analytickú prácu s využitím AI. Výsledkom je rýchlejšie objavovanie liekov v kritických oblastiach, ako sú kardiovaskulárne a renálne ochorenia.
Nedávno tiež spoločnosť Bayer uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Cradle, ktorej platforma je navrhnutá tak, aby umožňovala skrátenie priebehu vývoja a rýchlejší a precíznejší posun molekúl vyššej kvality do štádia klinického vývoja.
AI sa vo čoraz väčšej miere stáva neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových činností Bayer naprieč celým hodnotovým reťazcom. Zamestnanci získavajú vďaka práci využívajúcej AI posilu v oblasti komplexného plánovania produktov a trhov v celosvetovom meradle až po súbor agentných nástrojov novej generácie.
O spoločnosti Bayer
Bayer je globálna korporácia s kľúčovými kompetenciami v oblastiach vied o živote – zdravotníctva a výživy. V súlade so svojím poslaním "Zdravie pre všetkých, hlad pre nikoho" sú produkty a služby spoločnosti navrhnuté tak, aby pomáhali ľuďom a planéte prosperovať podporovaním snáh zvládnuť hlavné výzvy, ktoré prináša rastúca a starnúca svetová populácia. Bayer je odhodlaný podporovať udržateľný rozvoj a prinášať prostredníctvom svojich podnikateľských aktivít pozitívny vplyv. Zároveň si skupina kladie za cieľ zvyšovať svoju ziskovosť a vytvárať hodnotu prostredníctvom inovácií a rastu. Značka Bayer je na celom svete symbolom dôvery, spoľahlivosti a kvality. V účtovnom roku 2025 skupina zamestnávala približne 88 000 ľudí a dosiahla tržby 45,6 miliardy eur. Výdavky na výskum a vývoj predstavovali 5,8 miliardy eur. Viac informácií nájdete na www.bayer.com.
