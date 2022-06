Žilinka nadužíva paragraf 363, Kolíková volá po zúžení tohto oprávnenia pre generálneho prokurátora

Žilinka nerešpektuje závery súdov

10.6.2022 - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (nom. SaS) sa domnieva, že využívanie paragrafu 363 generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom nie je v súčasnosti v poriadku.„Ten výklad, ktorý používa dnes generálny prokurátor pri využívaní tohto oprávnenia si myslím, ak to mám povedať diplomaticky, je nadužívaním tohto priestoru a mrzí ma, že k tomu zastáva iný postoj ako predtým, ako sa stal generálnym prokurátorom," uviedla na tlačovej besede k 20. výročiu Súdne rady.Podľa ministerky je potrebné, aby sa zmenilo stanovisko k paragrafu 363 trestného poriadku. „Programové vyhlásenie vlády je jasné, má smerovať k zúženiu tohto oprávnenia generálneho prokurátora. Bohužiaľ, v rámci koalície nemáme zhodu na zmene tohto ustanovenia, a preto sa tá zmena neudiala," dodala ministerka.Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák nevidí problém v existencii paragrafu 363. „Problém pri 363 trestného poriadku nespočíva v jeho existencii ako takej, ale zásadný problém je ten, ktorý predstavuje zásada legitimity súdnictva. Paragraf 363 by sa nemal používať tak, že sa prostredníctvom jeho použitia revidovali alebo nahradzovali právne názory súdov, tobôž nie Najvyššieho súdu SR. Ak súd niečo povedal, tak každá prokuratúra, nielen generálna, je povinná implementovať tento právny názor. Nemôže ho ani opraviť, ani zmeniť, ani ignorovať, ani odsunúť nabok. To je pre mňa ústredný problém," povedal Mazák.Mária Kolíková sa vyjadrila aj k návrhu zákona z rezortu financií, ktorého časť vetovala prezidentka Zuzana Čaputová „Viackrát som sa vyjadrila, že tento návrh je zrelý, aby sa dostal pred Ústavný súd. Ja naozaj vítam stanovisko pani prezidentky a jej rozhodnutie, pretože si myslím, že pravidlá musia platiť pre každého a platia aj pre vládu, aj pre členov vlády. Ak máme nejaké pravidlá legislatívneho procesu, tak ich máme dodržiavať a nemôžeme si ich vykladať podľa toho, ako sa nám hodia. Bola vynechaná rada pre rozpočtovú zodpovednosť a dosah na rozpočet samospráv je tiež veľmi významný. Takže je dobre, že takéto stanovisko prezidentky máme," dodala ministerka.