V uliciach Sjevjerodonecka prebiehajú ťažké boje, Ukrajinci sa snažia okupantov vytlačiť z mesta

10.6.2022 (Webnoviny.sk) - V Sjevjerodonecku, ktorý je strategicky dôležitým mestom v regióne Donbas na východe Ukrajiny, sa odohrávajú „tvrdé pouličné boje“. Na komunikačnej platforme Telegram to napísal guvernér Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj „Vyčerpávame nepriateľa,“ uviedol guvernér a dodal, že ukrajinské sily stále kontrolujú mesto, ktoré je regionálnym centrom Luhanskej oblasti.bombStrategické cestné spojenie zo Sjevjerodonecka do susedných miest je stále v ukrajinských rukách, dodal Hajdaj, čo podľa neho bráni ruským silám v pokusoch o obkľúčenie mesta. Informuje o tom portál bbc.com.Obsadenie Sjevjerodonecka a susedného mesta Lysyčansk by znamenalo, že pod ruskou kontrolou by bola celá Luhanská oblasť, ktorá tvorí polovicu regiónu Donbas. Informácie o situácii v teréne nie sú veľmi jasné.Ministerstvo obrany Veľkej Británie v piatok ráno uviedlo, že Rusko kontroluje väčšinu Sjevjerodonecka, ale jeho armáda dosiahla malý pokrok v pokusoch o obkľúčenie širšej oblasti zo severu a juhu.