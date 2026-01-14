Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 14.1.2026
 Meniny má Radovan
 24hod.sk    Z domova

14. januára 2026

Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor SR Novela zákona Trestný poriadok

Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu na Ústavnom súde SR podal návrh na ...



67ebd91fa1b2a705504913 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu na Ústavnom súde SR podal návrh na začatie konania o súlade novely Trestného poriadku, ktorá obmedzuje využívanie inštitútu spolupracujúcej osoby s Ústavou SR, a tiež s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.


Ako napísal na sociálnej sieti, zároveň žiada pozastavenie účinnosti napadnutého právneho predpisu. Národná rada ešte 11. decembra 2025 schválila novelu Trestného zákona, zahlasovalo za ňu 76 poslancov.

Okrem sprísnenia trestov pri drobných krádežiach novela, ktorá mení aj Trestný poriadok, obmedzuje aj využívanie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, v trestnom konaní.

Podľa novelizácia by súdy nemali prihliadať na ich výpovede, pokiaľ sa preukáže, že v akomkoľvek trestnom konaní nehovorili pravdu. Podľa kritikov novely sa tým znemožní vyšetrovanie závažnej trestnej činnosti, napríklad zločineckých skupín.

Zdroj: SITA.sk - Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov © SITA Všetky práva vyhradené.

Čínsky obchodný prebytok vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov
Blanár sa rozlúčil s veľvyslancom Spojených štátov, Gautam A. Rana dosiahol v rámci spolupráce SR a USA viacero míľnikov

