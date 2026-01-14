|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radovan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. januára 2026
Čínsky obchodný prebytok vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov
Čínsky prebytok obchodnej bilancie vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov (približne 1,03 bilióna eur), a to aj napriek poklesu exportu do Spojených štátov po zvýšení ciel zo strany ...
Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - Čínsky prebytok obchodnej bilancie vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov (približne 1,03 bilióna eur), a to aj napriek poklesu exportu do Spojených štátov po zvýšení ciel zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Minuloročná obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom spôsobila medziročný prepad čínskeho exportu do USA o 20 percent, pričom dovoz klesol o 14,6 percenta. Pokles vývozu do USA však nahradili iné trhy. Čína minulý rok celkovo exportovala o 5,5 % viac.
Obchod vlani „prvýkrát prekročil 6,4 bilióna dolárov (približne 5,49 bilióna eur) a stanovil nové historické maximum,“ povedal v stredu námestník ministra colnej správy Wang Ťün. „Niektoré krajiny politizujú obchod a pod rôznymi zámienkami obmedzujú vývoz moderných technológií do Číny,“ povedal Ťün zjavne v narážke na americké clá a exportné obmedzenia. „Inak by sme doviezli ešte viac,“ konštatoval námestník ministra colnej správy.
Minulý mesiac export medziročne stúpol o 6,6 percenta a import o 5,7 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky obchodný prebytok vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Minuloročná obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom spôsobila medziročný prepad čínskeho exportu do USA o 20 percent, pričom dovoz klesol o 14,6 percenta. Pokles vývozu do USA však nahradili iné trhy. Čína minulý rok celkovo exportovala o 5,5 % viac.
Obchod vlani „prvýkrát prekročil 6,4 bilióna dolárov (približne 5,49 bilióna eur) a stanovil nové historické maximum,“ povedal v stredu námestník ministra colnej správy Wang Ťün. „Niektoré krajiny politizujú obchod a pod rôznymi zámienkami obmedzujú vývoz moderných technológií do Číny,“ povedal Ťün zjavne v narážke na americké clá a exportné obmedzenia. „Inak by sme doviezli ešte viac,“ konštatoval námestník ministra colnej správy.
Minulý mesiac export medziročne stúpol o 6,6 percenta a import o 5,7 percenta.
Zdroj: SITA.sk - Čínsky obchodný prebytok vlani medziročne vzrástol na rekordných 1,2 bilióna dolárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko zostáva pevne ukotvené v NATO, Pellegrini to zdôraznil pred najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe – FOTO
Slovensko zostáva pevne ukotvené v NATO, Pellegrini to zdôraznil pred najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe – FOTO
<< predchádzajúci článok
Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov
Žilinka napadol na Ústavnom súde zmeny vo využívaní kajúcnikov