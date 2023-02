Žilinka: Nie je pravda, že vo veci únosu Vietnamca nekoná alebo že sa Generálna prokuratúra pokúša vec ututlať

Poskytli pomerne podrobné informácie

Apel na médiá a politikov

Na Slovensku vraj nikoho nepreverujú





Vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha podľa informácií nemeckých médií v lete 2017 pravdepodobne uniesli z Nemecka do Vietnamu. V Nemecku žiadal o politický azyl, pričom v domovskej krajine čelil obvineniam z korupcie. Denník Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že auto s únoscami podľa GPS súradníc parkovalo pri vládnom hoteli Bôrik v Bratislave.





2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka vo štvrtok v pléne Národnej rady SR počas štvrtkovej Hodiny otázok veľmi dôrazne odmietol sústavné podsúvanie určitého naratívu zo strany médií i niektorých politikov spôsobom hraničiacim s etikou. Podľa Žilinku opakovane tvrdia, že vo veci únosu Vietnamca sa nekoná alebo sa GP pokúša vec ututlať.„Nie je to pravda a opakovane som na tieto lži reagoval na výboroch Národnej rady (NR) SR. Nie je pravdou, že by sa v danej veci nekonalo. Bratislavská krajská prokuratúra vykonáva v danej veci dozor prokurátora vo vyšetrovaní, ktoré vykonáva vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, kde prebieha trestné stíhanie vo veci a kde sú vykonávané procesné úkony," vysvetlil Žilinka.Zároveň zdôraznil, že odhaľovať trestné činy a zisťovať ich páchateľov je zákonnou úlohou Policajného zboru.Generálny prokurátor ďalej uviedol, že naposledy bratislavská krajská prokuratúra poskytla pomerne podrobné informácie o stave konania. „Orgány činné v trestnom konaní nedisponujú nateraz rozhodnutím nemeckého súdu v aktuálnej trestnej veci," informoval Žilinka v pléne.GP vždy podľa Žilinku tvrdila, že pokiaľ ide o dané podozrenia, prebieha trestné stíhanie vo veci, v rámci ktorého sú vykonávané zákonným spôsobom procesné úkony.„Orgány činné v trestnom konaní nemôžu rozhodovať na základe novinových článkov, môžeme rozhodovať len na základe zákonom získaných procesných dôkazov, ktoré musíme obstarávať zákonným spôsobom. To, čo sa tvrdí, že sa nekoná, nie je pravdou," dodal prokurátor.Žilinka taktiež apeluje na médiá a politikov, aby bez znalosti dôkazného stavu len na základe novinových článkov nemanipulovali verejnosť, nezasahovali a netlačili na orgány činné v trestnom konaní. Dodal, že aj vyšetrovateľ, aj prokurátor vedia, čo majú robiť.„Celému Slovensku garantujem, že tie úkony robia. Ale ani z ostatného rozhodnutia na základe informácií od slovenskej policajnej pridelenkyne v Nemecku jednoducho nevyplýva to, že by bola zistená nejaká súvislosť s konaním našich štátnych orgánov. Ak bude zistená, bude vyvodená zodpovednosť," povedal prokurátor.Predseda brannobezpečnostného výboru parlamentu Juraj Krúpa (SaS) v utorok 31. januára na tlačovej besede povedal, že vyšetrovanie kauzy únosu Vietnamca, ktoré dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave pokračuje bez toho, aby boli preverované podozrivé osoby na Slovensku.„To je ako vyšetrovanie únosu bez toho, aby ste vyšetrovali únoscu," skonštatoval Krúpa s tým, že podľa jeho názoru ide o podvádzanie verejnosti. Zároveň Krúpa pripomenul, že vyšetrovanie rozdelil generálny prokurátor Maroš Žilinka do dvoch častí. Prvou časťou je, či vôbec došlo k únosu cez územie SR a druhou, či sa na ňom podieľali ústavní činitelia. Rovnako podľa neho Žilinka tvrdil, že nie je preukázané, že by sa Vietnamec nachádzal na Slovensku.Podľa šéfa brannobezpečnostného výboru však tvrdenia Žilinku vyvracajú odsudzujúce rozsudky nemeckých súdov. Tie podľa neho dokazujú, že sa únos uskutočnil cez naše územie.„Stanovisko súdu v Berlíne jasne konštatuje a dokazuje, že unesený bol súčasťou delegácie, ktorá sa vtedy stretla aj s exministrom Robertom Kaliňákom ," dodal Krúpa.