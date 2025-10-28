Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dobromila
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. októbra 2025

Žilinka označil za chybu zrušiť nástroj proti drobným krádežiam, skritizoval aj „podivné návrhy“ na označovanie páchateľov


Tagy: Generálny prokurátor SR krádeže Ochrana

Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil za chybu zrušenie efektívneho nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi drobných krádeží. Napísal to na sociálnej ...



Zdieľať
6791fccb8bf3d518418177 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka označil za chybu zrušenie efektívneho nástroja na ochranu spoločnosti pred páchateľmi drobných krádeží. Napísal to na sociálnej sieti.


„Z pohľadu ochrany spoločnosti pred páchateľmi, ktorí sa opakovane dopúšťajú drobných krádeží, považujem za najzásadnejšiu chybu zákonodarcu vypustenie ustanovenia Trestného zákona upravujúceho trestnosť konania páchateľa, ktorý bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý podľa Trestného zákona účinného do 6. augusta 2024," uviedol.

Bol to efektívny nástroj ochrany spoločnosti


Ide podľa neho o takú osobu, ktorej bola za obdobný čin uložená sankcia či iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt. Zvyčajne išlo o predchádzajúci postih za priestupok proti majetku.

Toto ustanovenie, trestnoprávne reagujúce na recidívu vo vzťahu k útokom proti majetku, je často veľmi zjednodušujúco a nepresne prezentované ako tzv. horalková krádež," vraví Žilinka s tým, že išlo o efektívny nástroj ochrany spoločnosti. Ako generálny prokurátor ďalej uviedol, s ohľadom na skutočnosť, že išlo o prečin, orgány činné v trestnom konaní a súdy mali povinnosť posudzovať materiálny korektív.

Teda to, či s vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti spáchania činu, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa nie je závažnosť činu nepatrná, a teda nepôjde o trestný čin (prečin). Trestný zákon tak umožňoval dôsledné individuálne posúdenie činu (odcudzenia veci), dôsledné posúdenie možností individualizácie trestu, vrátane alternatívnych trestov, ale aj možností odklonov v trestnom konaní," ozrejmil.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Označovanie páchateľov krádeží


Žilinka skonštatoval, že vo svojom súhrne tak boli vytvorené legislatívne podmienky pre ochranu spoločnosti pred páchateľom, jeho výchovu a výchovu ostatných členov spoločnosti. Zároveň boli vytvorené podmienky aj na reparáciu a vyjadrenie morálneho odsúdenia páchateľa spoločnosťou.

Pri kategórii páchateľov opakovanej drobnej majetkovej kriminality priestupkové konanie a postih spravidla neplnia výchovný, reparačný a už vôbec nie odstrašujúci účel," podotkol. V závere statusu sa Žilinka vyjadril k „podivným návrhom na označovanie páchateľov krádeží“. V tomto smere zdôraznil, že pri dosahovaní účelu trestného konania je nutné vždy rešpektovať dôstojnosť osôb.

Ide pravdepodobne o reakciu na vyjadrenia poslanca parlamentu Richarda Glücka (Smer-SD), ktorý nedávno vo verejnoprávnej televízii predostrel nápad na to, aby páchatelia krádeží museli počas verejnoprospečných prác nosiť bundy s nápisom „Kradol som", ideálne v blízkosti svojho bydliska či pri obchode, kde kradli.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka označil za chybu zrušiť nástroj proti drobným krádežiam, skritizoval aj „podivné návrhy“ na označovanie páchateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR krádeže Ochrana
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO
<< predchádzajúci článok
MIRRI podpísalo ďalšie štyri zmluvy. Vyše 1,1 milióna eur z eurofondov poslúži na nové učebne či cesty

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 