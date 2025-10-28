|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dobromila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. októbra 2025
Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO
Napriek rozdeleniu spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov v roku 1993 zotrvávame na spoločnej ceste. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini pri príležitosti ...
Zdieľať
28.10.2025 (SITA.sk) - Napriek rozdeleniu spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov v roku 1993 zotrvávame na spoločnej ceste. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia vzniku samostatného Československa.
Významný deň v histórii oboch národov si uctil položením vencov pri Pamätníku československej štátnosti a tiež pri soche M. R. Štefánika v Bratislave. Zúčastnil sa aj na slávnostnej recepcii pri príležitosti vzniku Československej republiky, kde vystúpil s príhovorom.
V ňom okrem iného vyzdvihol ako najväčšiu hodnotu a devízu skutočnosť, že si ako národy "rozumieme". "Je úlohou nás, verejných činiteľov na oboch brehoch Moravy, kultivovať toto porozumenie, prispievať k nemu. Prepojenie Čechov a Slovákov – a aj jeho stálosť a trvácnosť – nás však tiež zaväzuje, aby sme ho rešpektovali," povedal Pellegrini.
Zdôraznil, že sme v jednom regióne ako súčasť jedného veľkého európskeho spoločenstva a sme súčasťou kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany. "Jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu," konštatoval.
Prezident verí, že sa obnovia pravidelné konzultácie a vzájomné stretávanie sa vlád Českej republiky a SR, pretože v tom vidí zmysel pre obe strany aj pre celý región.
Rovnako dúfa aj v oživenie formátu V4, keďže pred EÚ stoja vážne výzvy. "Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz," zdôraznil s tým, že na presadenie vlastných záujmov sa treba zjednotiť.
Spomenul, že v posledných mesiacoch boli vzťahy medzi štátmi zatienené politicky rozdielnymi názormi na niektoré udalosti. Vyjadril však nádej, že v súčasnom povolebnom období v ČR sa stratí potreba komentovať politickú situáciu na Slovensku.
"Myslím si, že výsledkom volieb sa situácia upokojí a politici ani na jednej ani na druhej strane nebudú mať potrebu nejakým spôsobom ešte zvýrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi," poznamenal prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Významný deň v histórii oboch národov si uctil položením vencov pri Pamätníku československej štátnosti a tiež pri soche M. R. Štefánika v Bratislave. Zúčastnil sa aj na slávnostnej recepcii pri príležitosti vzniku Československej republiky, kde vystúpil s príhovorom.
Odsúdení na vzájomnú spoluprácu
V ňom okrem iného vyzdvihol ako najväčšiu hodnotu a devízu skutočnosť, že si ako národy "rozumieme". "Je úlohou nás, verejných činiteľov na oboch brehoch Moravy, kultivovať toto porozumenie, prispievať k nemu. Prepojenie Čechov a Slovákov – a aj jeho stálosť a trvácnosť – nás však tiež zaväzuje, aby sme ho rešpektovali," povedal Pellegrini.
Zdôraznil, že sme v jednom regióne ako súčasť jedného veľkého európskeho spoločenstva a sme súčasťou kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany. "Jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu," konštatoval.
Prezident verí, že sa obnovia pravidelné konzultácie a vzájomné stretávanie sa vlád Českej republiky a SR, pretože v tom vidí zmysel pre obe strany aj pre celý región.
Dúfa aj v oživenie formátu V4
Rovnako dúfa aj v oživenie formátu V4, keďže pred EÚ stoja vážne výzvy. "Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz," zdôraznil s tým, že na presadenie vlastných záujmov sa treba zjednotiť.
Spomenul, že v posledných mesiacoch boli vzťahy medzi štátmi zatienené politicky rozdielnymi názormi na niektoré udalosti. Vyjadril však nádej, že v súčasnom povolebnom období v ČR sa stratí potreba komentovať politickú situáciu na Slovensku.
"Myslím si, že výsledkom volieb sa situácia upokojí a politici ani na jednej ani na druhej strane nebudú mať potrebu nejakým spôsobom ešte zvýrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi," poznamenal prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
<< predchádzajúci článok
Žilinka označil za chybu zrušiť nástroj proti drobným krádežiam, skritizoval aj „podivné návrhy“ na označovanie páchateľov
Žilinka označil za chybu zrušiť nástroj proti drobným krádežiam, skritizoval aj „podivné návrhy“ na označovanie páchateľov