 24hod.sk    Z domova

28. októbra 2025

Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO


Napriek rozdeleniu spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov v roku 1993 zotrvávame na spoločnej ceste. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini pri príležitosti ...



Zdieľať
68517a818e52c389712895 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Napriek rozdeleniu spoločného štátneho útvaru Čechov a Slovákov v roku 1993 zotrvávame na spoločnej ceste. Uviedol to v utorok prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 107. výročia vzniku samostatného Československa.


Významný deň v histórii oboch národov si uctil položením vencov pri Pamätníku československej štátnosti a tiež pri soche M. R. Štefánika v Bratislave. Zúčastnil sa aj na slávnostnej recepcii pri príležitosti vzniku Československej republiky, kde vystúpil s príhovorom.

Odsúdení na vzájomnú spoluprácu


V ňom okrem iného vyzdvihol ako najväčšiu hodnotu a devízu skutočnosť, že si ako národy "rozumieme". "Je úlohou nás, verejných činiteľov na oboch brehoch Moravy, kultivovať toto porozumenie, prispievať k nemu. Prepojenie Čechov a Slovákov – a aj jeho stálosť a trvácnosť – nás však tiež zaväzuje, aby sme ho rešpektovali," povedal Pellegrini.

Zdôraznil, že sme v jednom regióne ako súčasť jedného veľkého európskeho spoločenstva a sme súčasťou kolektívneho systému našej vzájomnej obrany a ochrany. "Jednoducho sme odsúdení na vzájomnú spoluprácu," konštatoval.

Prezident verí, že sa obnovia pravidelné konzultácie a vzájomné stretávanie sa vlád Českej republiky a SR, pretože v tom vidí zmysel pre obe strany aj pre celý región.


Dúfa aj v oživenie formátu V4


Rovnako dúfa aj v oživenie formátu V4, keďže pred EÚ stoja vážne výzvy. "Čechom a Slovákom sa vždy darilo, keď ťahali za jeden povraz," zdôraznil s tým, že na presadenie vlastných záujmov sa treba zjednotiť.

Spomenul, že v posledných mesiacoch boli vzťahy medzi štátmi zatienené politicky rozdielnymi názormi na niektoré udalosti. Vyjadril však nádej, že v súčasnom povolebnom období v ČR sa stratí potreba komentovať politickú situáciu na Slovensku.

"Myslím si, že výsledkom volieb sa situácia upokojí a politici ani na jednej ani na druhej strane nebudú mať potrebu nejakým spôsobom ešte zvýrazňovať názorové rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi," poznamenal prezident.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce medzi Slovenskom a Českom, verí aj oživenie formátu V4 – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Migaľovo ministerstvo čelí trestnému oznámeniu. Zastavme korupciu tvrdí, že zákazka za milióny porušila zákon
<< predchádzajúci článok
Žilinka označil za chybu zrušiť nástroj proti drobným krádežiam, skritizoval aj „podivné návrhy" na označovanie páchateľov

