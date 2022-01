Žilinka považuje pozvanie na rokovanie výboru za absurdné a vyjadril sa aj k slovám ministra Naďa

Krasnov je na sankčnom zozname

Pripomienky k dohode s USA





Cesta generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Moskvy vyvoláva podľa členov Zahraničného výboru NR SR mnohé otázky. Predovšetkým išiel podľa člena výboru Andreja Stančíka (OĽaNO) Žilinka oslavovať 300. výročie ruskej prokuratúry, ktorá kedysi posielala ľudí do gulagov a v súčasnosti je inštrumentom na sledovanie opozície a občianskeho sektora v čase, keď sa Rusko vyhráža NATO a Ukrajine agresiou. Výbor, ktorému mal Maroš Žilinka vysvetľovať svoju účasť na týchto oslavách, nakoniec nebol uznášaniaschopný.



„Som presvedčený, že táto návšteva bola proti zahraničnopolitickým a bezpečnostno-politickým záujmom našej krajiny. Žilinka počas vypočúvania pred jeho zvolením do funkcie sľúbil otvorenú a transparentnú prokuratúru, dnes komunikuje minimálne a často až politickými vyjadreniami na sociálnej sieti," konštatoval Stančík. Doplnil, že generálny prokurátor podľa neho nemá v úcte zahraničný výbor, lebo s ním aj napriek jeho neuznášaniaschopnosti nediskutoval tak, ako to urobil minulý týždeň šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS). „Je to hrubá neúcta jednak voči poslancom, a jednak voči verejnosti a médiám, pretože otázky neboli zodpovedané," priblížil.



Nezaradený poslanec NR SR a člen hnutia Progresívne Slovensko (PS) Tomáš Valášek tvrdí, že Žilinka svojou cestou do Moskvy hrubo porušil záujmy Slovenska. „Ja neviem, či on nečíta noviny, či nesleduje správy. Ruská federácia je na hrane agresie voči Ukrajine. Najlepšou cestou, ako túto agresiu zastaviť, je spoločným a jednoznačným odkazom Ruskej federácii naznačiť, že ak Ukrajinu napadne, bude nasledovať tvrdá reakcia v podobe bezprecedentných sankcií a bude mať čo do činenia s Ukrajinou, ktorá sa vie za svoje práva postaviť," upozornil. Moskva podľa Valáška dúfa, že sa jej podarí rozdeliť európske štáty.



Valášek pripomína, že zákon o generálnej prokuratúre umožňuje Žilinkovi vykonávať aj medzinárodné aktivity, ale len v rozsahu, ktorý je konzistentný so zákonmi Slovenska a medzinárodnými záväzkami. Patrí medzi ne aj medzinárodný sankčný režim, ktorý mal Žilinka porušiť tým, že sa stretol s človekom, na ktorého sú sankcie uvalené. „V mene PS predložíme ešte tento týždeň návrh zmeny zákona, ktorým zákon o prokuratúre sprísnime,“ povedal.



Peter Osuský (SaS), podpredseda zahraničného výboru NR SR tvrdí, že v Moskve si nebolo pri 300. výročí tamojšej prokuratúry čo pripomínať. „Ak si chceme niečo pripomínať, tak sú to vyhnanstvá, gulagy, milióny mŕtvych. Oslavovať toto jubileum je rovnako pochybné, pretože pokračuje cez Navaľného a Sencova až dodnes," ozrejmil. Dodal, že horšia by bola už len návšteva teritória Islamského štátu pri výročí zavedenia šaríe.



31.1.2022 - Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje jeho pozvanie na rokovanie Zahraničného výboru Národnej rady SR (NR SR) za „svojím spôsobom" absurdné. Ide podľa neho o súčasný nebezpečný trend „kopnúť si do generálneho prokurátora".Žilinka mal v pondelok pred zahraničným výborom vysvetľovať svoju cestu na 300. výročie ruskej prokuratúry v Moskve, kde podpísal Program spolupráce medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023.Výbor však nebol uznášaniaschopný pre neúčasť viacerých poslancov. Žilinka po skončení výboru zdôraznil, že cestou do Ruska neporušil žiadne predpisy.Žilinka sa počas návštevy stretol aj so šéfom ruskej prokuratúry Igorom Krasnovom, ktorý je na sankčnom zozname Európskej únie.„Program spolupráce na roky 2022 a 2023 som uzatváral so svojím rezortným kolegom, generálnym prokurátorom Ruskej federácie. S kým som mal podpísať takýto protokol? To je môj rezortný kolega," vysvetlil Žilinka s tým, že na každom jednom stretnutí prízvukoval zákonnosť, dohľad nad zákonnosťou a ochranou základných práv a slobôd.Slovenský generálny prokurátor zároveň zdôraznil, že na oslavách sa zúčastnilo 30 krajín vrátane niektorých predstaviteľov prokuratúr krajín Európskej únie (EÚ).Zároveň sa Žilinka vyjadril aj k slovám ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO) o tom, že poslal pripomienky k dohode o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými (USA) preto, lebo si pripravoval svoju cestu na stretnutie s človekom, ktorý je na sankčnom zozname EÚ v Moskve.Generálny prokurátor povedal, že pozvanie na oslavy dostal ešte 10. septembra 2021 a obranná dohoda bola predstavená až na konci decembra 2021. V súvislosti so svojou cestou do Moskvy komunikoval aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve.„Vedeli, aké dokumenty mienime podpísať. Ani jedenkrát neprišiel ani len náznak, že neodporúčajú návštevu generálneho prokuratúra na týchto oslavách," uzavrel Žilinka s tým, že v čase, keď potvrdil svoju účasť, o dohode medzi Slovenskom a USA nevedel a jeho návšteva Ruska nebola s dohodou nijak spojená.