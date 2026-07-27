Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 27.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Božena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. júla 2026

Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú


Tagy: Generálny prokurátor SR Parlament Prokuratúra Správa o činnosti prokuratúry

"Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka.



Zdieľať
zilinka2 27.7.2026 (SITA.sk) - "Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka.


Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal Správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Ako informoval na sociálnej sieti, dokument predloží do Národnej rady SR.

Neprerokovaná správa z roku 2024


Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.

„Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka, pričom v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Poznatky prokuratúry o stave zákonitostí


Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok. Poslanci by sa tak mali už zaoberať správou za rok 2025. Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o Rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre.

Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.


Zdroj: SITA.sk - Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Generálny prokurátor SR Parlament Prokuratúra Správa o činnosti prokuratúry
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov
<< predchádzajúci článok
Ľudia chcú od zamestnávateľa viac ako len dobrý plat

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 