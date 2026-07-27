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27. júla 2026
Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú
"Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka.
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27.7.2026 (SITA.sk) - "Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal Správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Ako informoval na sociálnej sieti, dokument predloží do Národnej rady SR.
Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.
„Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka, pričom v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024.
Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok. Poslanci by sa tak mali už zaoberať správou za rok 2025. Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o Rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre.
Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka podpísal Správu o činnosti prokuratúry a jej poznatkoch o stave zákonnosti v Slovenskej republike za rok 2025. Ako informoval na sociálnej sieti, dokument predloží do Národnej rady SR.
Neprerokovaná správa z roku 2024
Ešte v júni však Žilinka poukázal na to, že parlament stále neprerokoval správu za rok 2024. Tento bod bol podľa generálneho prokurátora zaradený na schôdzu, ktorá sa začína 15. septembra.
„Nech sú dôvody na neprerokovanie Správy o stave zákonnosti na rok 2024 (!!!) a jej opakované presúvanie akékoľvek, taký stav považujem za veľmi nešťastný,“ skonštatoval Žilinka, pričom v rámci postu na sociálnej sieti výkričníkmi zdôraznil rok 2024.
Poznatky prokuratúry o stave zákonitostí
Správy generálneho prokurátora sa totiž do parlamentu zvyknú predkladať za uplynulý rok. Poslanci by sa tak mali už zaoberať správou za rok 2025. Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR predkladá generálny prokurátor Národnej rade SR na základe zákona o Rokovacom poriadku NR SR, a tiež zákona o prokuratúre.
Správa obsahuje poznatky prokuratúry o stave zákonnosti získané pri plnení úloh patriacich do pôsobnosti prokuratúry v porovnaní s údajmi z predchádzajúcich rokov a štatistické údaje o činnosti jednotlivých prokuratúr.
Zdroj: SITA.sk - Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú © SITA Všetky práva vyhradené.
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