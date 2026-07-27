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27. júla 2026

Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov


Tagy: Elbrus Horolezci Obete

Ruské úrady našli na hore Elbrus telá piatich zahraničných horolezcov, podľa dostupných informácií išlo pravdepodobne o občanov Bosny a Hercegoviny. Skupina sa stratila po náhlom zhoršení ...



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gettyimages 649661418 676x449 27.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady našli na hore Elbrus telá piatich zahraničných horolezcov, podľa dostupných informácií išlo pravdepodobne o občanov Bosny a Hercegoviny. Skupina sa stratila po náhlom zhoršení počasia.


Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli telá piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Pôvodne záchranári informovali o náleze dvoch tiel a pátraní po ďalších troch členoch výpravy.

Podľa miestnej prokuratúry sa sedem zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy.

Jeden z členov expedície zostúpil do nižších polôh a oznámil záchranárom, že dvaja horolezci vo výške približne 5 100 metrov ochoreli a zomreli. Prokuratúra následne uviedla, že záchranári našli ešte jedného živého člena skupiny a telá ďalších troch zosnulých horolezcov.

Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konaković, ktorý tragédiu označil za „veľkú tragédiu“.


Zdroj: SITA.sk - Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Elbrus Horolezci Obete
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