|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 27.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Božena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. júla 2026
Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov
Ruské úrady našli na hore Elbrus telá piatich zahraničných horolezcov, podľa dostupných informácií išlo pravdepodobne o občanov Bosny a Hercegoviny. Skupina sa stratila po náhlom zhoršení ...
Zdieľať
27.7.2026 (SITA.sk) - Ruské úrady našli na hore Elbrus telá piatich zahraničných horolezcov, podľa dostupných informácií išlo pravdepodobne o občanov Bosny a Hercegoviny. Skupina sa stratila po náhlom zhoršení počasia.
Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli telá piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Pôvodne záchranári informovali o náleze dvoch tiel a pátraní po ďalších troch členoch výpravy.
Podľa miestnej prokuratúry sa sedem zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy.
Jeden z členov expedície zostúpil do nižších polôh a oznámil záchranárom, že dvaja horolezci vo výške približne 5 100 metrov ochoreli a zomreli. Prokuratúra následne uviedla, že záchranári našli ešte jedného živého člena skupiny a telá ďalších troch zosnulých horolezcov.
Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konaković, ktorý tragédiu označil za „veľkú tragédiu“.
Zdroj: SITA.sk - Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské úrady v nedeľu oznámili, že na hore Elbrus našli telá piatich zahraničných horolezcov, ktorí sú podľa štátnych médií pravdepodobne občanmi Bosny a Hercegoviny. Pôvodne záchranári informovali o náleze dvoch tiel a pátraní po ďalších troch členoch výpravy.
Podľa miestnej prokuratúry sa sedem zahraničných horolezcov vydalo na výstup na najvyšší vrch Ruska 24. júla. Nasledujúci večer sa skupina po prudkom zhoršení počasia odchýlila od plánovanej trasy.
Jeden z členov expedície zostúpil do nižších polôh a oznámil záchranárom, že dvaja horolezci vo výške približne 5 100 metrov ochoreli a zomreli. Prokuratúra následne uviedla, že záchranári našli ešte jedného živého člena skupiny a telá ďalších troch zosnulých horolezcov.
Úmrtia potvrdil aj minister zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny Elmedin Konaković, ktorý tragédiu označil za „veľkú tragédiu“.
Zdroj: SITA.sk - Na najvyššej hore Ruska našli telá piatich horolezcov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ako chcú Vallo a Winkler riešiť bezpečnosť Bratislavy? Kandidáti na primátora priblížili konkrétne kroky
Ako chcú Vallo a Winkler riešiť bezpečnosť Bratislavy? Kandidáti na primátora priblížili konkrétne kroky
<< predchádzajúci článok
Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú
Žilinka predloží parlamentu správu o činnosti prokuratúry za za rok 2025, ten však neprejednal ešte predošlú