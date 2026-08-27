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27. augusta 2026

Žilinka sa nevzdáva, spor s Pellegrinim pre sankciu šéfa SIS skončí na správnom súde


Tagy: Autonehoda disciplinárne opatrenie Generálny prokurátor SR Prezident Slovenskej republiky Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)

Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Generálny ...



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bp_9117 scaled 1 e1772282629340 676x512 27.8.2026 (SITA.sk) - Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan.




Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pre disciplinárne opatrenie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) obráti na správny súd. Informoval o tom na sociálnej sieti. „Prezident SR v konaní o proteste prokurátora vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia riaditeľovi SIS porušenia zákona neodstránil, preto vo veci podám správnu žalobu na správny súd,” napísal.

Prezident protest generálneho prokurátora odmietol


Kancelária prezidenta SR v stredu 26. augusta informovala, že prezident Peter Pellegrini protestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku nevyhovie a nezruší uloženú sankciu voči riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi v súvislosti s jeho minuloročnou dopravnou nehodou.

Prezident trvá na tom, že riaditeľ SIS má väčšiu zodpovednosť ako bežný občan a musí zniesť väčšiu mieru postihu za dopravnú nehodu ako bežný občan. Generálny prokurátor totiž žiadal nižší finančný postih. Hlava štátu protest odmietla ako nedôvodný. Prezident SR uložil Gašparovi sankciu v podobe zníženia platu o 15 percent na dobu jedného mesiaca za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci, trvá na jej výške a považuje ju za zákonnú.

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Zo spisu k nehode podľa hlavy štátu vyplýva, že Gašpar ju nezavinil. Prekročil však maximálnu povolenú rýchlosť, keďže išiel rýchlosťou 54 kilometrov za hodinu. Bežný občan by podľa hlavy štátu dostal za takýto priestupok blokovú pokutu vo výške 50 eur.

„Je potrebné klásť vyššie nároky na verejných funkcionárov,“ skonštatoval v marci tohto roku prezident. Doplnil, že Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje. „Nemieni využiť žiadny opravný prostriedok,“ zdôraznil Pellegrini. „Hlava štátu týmto rozhodnutím postihla riaditeľa SIS iba za tento skutok. Ak sa kedykoľvek preukáže iný skutok, ktorého sa mohol riaditeľ SIS dopustiť v súvislosti s jeho dopravnou nehodou v Nitre, rozhodne prezident bezodkladne aj o takomto návrhu," zdôraznila kancelária.

Žilinka napadol rozhodnutie prezidenta


Žilinka podal v júli po preskúmaní veci protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia šéfovi SIS Gašparovi. V podanom proteste navrhoval, aby prezident napadnuté rozhodnutie o uložení zrážky zo mzdy pre Gašpara pre dopravnú nehodu zrušil v celom rozsahu ako nezákonné.

Dôvodom podania protestu prokurátora je podľa Žilinku skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

„Prezident Slovenskej republiky v postavení konajúceho správneho orgánu vo výroku rozhodnutia uviedol len to, že účastníkovi konania ukladá disciplinárne opatrenie bez toho, aby bol z výroku rozhodnutia zrejmý skutok, ktorým malo dôjsť k disciplinárnemu previneniu, a to určitým spôsobom tak, aby skutok nemohol byť zameniteľný s iným skutkom,“zdôraznil v júli Žilinka.

Hlava štátu podľa neho tiež nezistila presne a úplne skutočný stav veci, neustálila rozsah protiprávneho konania, v tomto smere neurobila žiaden úkon, v dôsledku čoho rozhodla predčasne. Prezident tiež podľa generálneho prokurátora v odôvodnení rozhodnutia opomenul správnu úvahu, ktorou sa ako správny orgán viedol pri hodnotení dôkazov tvoriacich obsah spisu, čím je rozhodnutie arbitrárne a nepreskúmateľné. Rovnako Pellegrini nezisťoval skutočnosti rozhodné pri ukladaní disciplinárneho opatrenia za konanie, ktoré má znaky priestupku a uložil disciplinárne opatrenie vo výške celkom zjavne prekračujúcej hornú hranicu pokuty, ktorá je za konanie majúce znaky priestupku ustanovená osobitným zákonom.


Pavol Gašpar bol 30. augusta 2025 účastníkom dopravnej nehody v lokalite pod Zoborom v Nitre. Pri nehode nik neutrpel vážnejšie zranenia a obaja vodiči mali dychové skúšky na alkohol negatívne. „Celú situáciu riešila privolaná policajná hliadka s maximálnou profesionalitou,“ uviedol po nehode riaditeľ SIS.




Zdroj: SITA.sk - Žilinka sa nevzdáva, spor s Pellegrinim pre sankciu šéfa SIS skončí na správnom súde © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Autonehoda disciplinárne opatrenie Generálny prokurátor SR Prezident Slovenskej republiky Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS)
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