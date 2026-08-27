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27. augusta 2026

Spory medzi Tarabom a SNS sa vyostrujú. Karma je zdarma, odkazuje Danko – VIDEO


Tagy: Minister životného prostredia SR Nezhody Odmietnutie Odstúpenie ministra Podpredseda parlamentu Predseda SNS Spory Tendre

Predseda národniarov pripomína májovú dohodu o urovnaní vzťahov, minister však odstúpenie do septembrového termínu odmieta. Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. ...



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taraba danko 2 27.8.2026 (SITA.sk) - Predseda národniarov pripomína májovú dohodu o urovnaní vzťahov, minister však odstúpenie do septembrového termínu odmieta.


Taraba sa nikdy nemal stať ministrom. Vyhlásil to predseda národniarov Andrej Danko, ktorý odkázal šéfovi envirorezortu Tomášovi Tarabovi (nom. SNS), aby sa nad sebou zamyslel. Taraba hrá podľa Danka voči ľuďom komédiu.

Pripomenul totiž, že sa s Tarabom koncom mája dohodli jasne, že ak sa nezlepšia vzťahy medzi ním a Slovenskou národnou stranou (SNS), tak sám odíde z funkcie ministra.

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) im dal na urovnanie vzťahov čas do septembra. SNS hovorí o 15. septembri, kedy sa začína schôdza parlamentu. Taraba však vyhlásil, že 15. septembra určite neodstúpi a že si môžu dávať dátumy, aké chcú.

Podozrenia zo sporných tendrov


Keďže sa spory medzi Tarabom a SNS nezmierňujú ale vyostrujú, Danko potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa. Taraba však sebaisto vyhlásil, že Kuffa sa určite nestane ministrom.

Kuffa zareagoval s tým, že si nikdy nezakladal na tom, aby získal funkciu ministra. O post ministra podľa neho ide iba Tarabovi. Zároveň uviedol, že sa Taraba správa ako agent a rozbíjač pronárodných síl a pripomenul mu, že je ministrom len vďaka Kuffovcom.

Danko vo svojom príspevku na sociálnej sieti kritizuje Tarabu za podozrivé tendre. Hovorí napríklad o 500 miliónovom tendri či o štátnych zákazkách za dva milióny eur pre jeho suseda a priateľa. Taraba sa podľa neho nikdy nemal stať ministrom.

Ostrý odkaz pre ministra


Tri roky sme ho nechali a chodili sme okolo neho po špičkách. Ale nedá sa tak ísť ďalej,“ zdôraznil Danko a pripomenul, že Taraba chcel vstúpiť do SNS a neprijali ho práve pre jeho správanie a spravodajským kontaktom. Hovorí o napríklad o diskreditácii, ktorá sa zo strany ministra rúti na Kuffu či o snahách o manipuláciu fotiek a nahrávok, ktoré sa dotkli aj poslanca Romana Michelka (SNS). Ľudia okolo Tarabu vraj podľa Danka avizujú, že aj neho čaká peklo. Podľa Danka sú totiž schopní čohokoľvek, len aby si udržali rezort.

Tak, ako to Kuffa povedal, nezbavím sa pocitu, že sa správate ako agent. Používate také metódy, a preto vás SNS nechcela prijať. Vás a Romanu Tabak sme neprijali ako politickú dvojičku. Nebudem hodnotiť váš vzťah, aj keď mi je smiešno, keď Tabak urobí video, že ste mladší a výkonnejší. Ja som s ňou nikdy nič nemal, tak neviem odkiaľ hodnotí moju výkonnosť, keď už mám byť taký, že na to zareagujem. Ale je to trápne,“ odkázal Danko Tarabovi. Zároveň ho vyzval, aby zastavil tendrovanie, pretože ho to môže dobehnúť. „Karma je zdarma. Zamyslite sa nad sebou,“ uzavrel Danko.


 

 


Zdroj: SITA.sk - Spory medzi Tarabom a SNS sa vyostrujú. Karma je zdarma, odkazuje Danko – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Nezhody Odmietnutie Odstúpenie ministra Podpredseda parlamentu Predseda SNS Spory Tendre
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