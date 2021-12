Žilinka sa považuje za neoplyvniteľného, zákon a svedomie kladie na prvé miesto

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa pri výkone svojej funkcie nedá ovplyvniť prianiami alebo predstavami politikov, verejnej mienky či médií. Na sociálnej sieti to napísal pri príležitosti prvého výročia svojho vymenovania do funkcie.„Aj keď sa maratón nehodnotí po šiestich kilometroch, deklarujem, že aj naďalej bude pre mňa jediným imperatívom zákon a svedomie," vyhlásil.Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Maroša Žilinku do funkcie Generálneho prokurátora SR 10. decembra 2020. Predtým ho ako kandidáta na túto funkciu zvolili poslanci vládnej koalície, ale aj opozície.