Žilinka sa vyjadril k sporu s Čaputovou, jej návrh označil za divadlo a avizoval zásadné rozhodnutie

Zrušené obvinenia podľa paragrafu 363

Divadlu sa dalo predísť

Zásadné rozhodnutie

18.9.2023 (SITA.sk) - Návrh prezidentky Zuzany Čaputovej na začatie konania o výklade ústavy, ktorý podala 12. septembra na Ústavný súd SR , je podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku len „divadlo a hra“.Pokladá to za účelový a umelo vytvorený spor, ktorého cieľom je vytváranie tlaku a postupné spochybňovanie a diskreditovanie jeho osoby.„Som toho názoru, že zo strany prezidentky nebola úprimná snaha tento údajný spor o výklad ustanovení ústavy riešiť a ani vyriešiť a že podanie tohto návrhu len zapadá do súkolia sústavných útokov,“ vyhlásil v pondelok Žilinka na tlačovej konferencii.Prezidentka 23. marca tohto roka oficiálne požiadala generálnu prokuratúru o všetky rozhodnutia, ktorými vyhovela a ktorými nevyhovela návrhom obvinených na zrušenie obvinenia podľa paragrafu 363 . Žilinka jej odmietol takéto informácie poskytnúť.Zdôvodňuje to tým, že ústava nepriznáva prezidentovi Slovenska oprávnenie kontrolovať rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora v konkrétnych veciach. Zároveň zdôraznil, že generálny prokurátor nie je zodpovedný prezidentke, ale Národnej rade SR „Ani pojem riadny chod ústavných orgánov neznamená kontrolu rozhodovacej činnosti v konkrétnych trestných veciach, a už vôbec nie v takom veľkom plošnom rozsahu, ako sa jej dožadovala pani prezidentka. Takéto oprávnenie nevyplýva ani zo zákonného oprávnenia prezidenta podávať návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora,“ uviedol Žilinka.Poskytnúť súčinnosť je podľa neho povinný až v disciplinárnom konaní, ktoré sa začína podaním návrhu na takéto konanie na Najvyšší správny súd. Prezidentka zatiaľ návrh na disciplinárne konanie voči nemu nepodala.Žilinka tvrdí, že tomuto „divadlu“ sa dalo predísť, pretože listom z 5. apríla tohto roka požiadal Čaputovú o osobné prijatie a ďalším listom z 24. apríla ju pozval na návštevu generálnej prokuratúry, no na žiadny z listov nedostal odpoveď. Tvrdí, že prezidentke chcel na stretnutí vysvetliť postoj generálnej prokuratúry.Zároveň pripomenul, že 26. augusta bolo vznesené obvinenie voči bývalému prezidentovi Policajného zboru SR Petrovi K. pre prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti a následne bol spolu s prvým námestníkom 30. augusta 2021 u prezidentky.Žilinka povedal, že Čaputová mala pripravenú „písanku“, ktorou si pomáhala v debate o obvinení policajného exprezidenta a hovorila o skutkovej podstate trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa.Jedným z argumentov prezidentky podľa neho bolo, že aj špeciálny prokurátor má na skutkovú podstatu tohto trestného činu iný názor. Generálny prokurátor zároveň avizoval zásadné rozhodnutie, o ktorom bude verejnosť informovať „v rozumnom a primeranom čase". Nepovedal, či ide o prezidentskú kandidatúru, alebo mal na mysli iné rozhodnutie.„Tieto udalosti, ktoré prežívame dlhodobo, tie útoky voči mojej osobe, prakticky denne, ma primali rozmýšľať aj o veciach, o ktorých by som inak ani neuvažoval za normálnych okolností. Vnútorné rozhodnutie som už prijal," povedal a dodal, že o tomto zámere už informoval aj svoju najbližšiu rodinu.