SIS sa vyjadrila k vyhosteniu pracovníka ruského veľvyslanectva zo Slovenska

Nepriateľské aktivity nebudú tolerovať

V rozpore s Viedenským dohovorom

18.9.2023 (SITA.sk) - Slovenská informačná služba (SIS) nemôže z dôvodu ochrany utajovaných skutočností poskytnúť detailnejšie informácie v súvislosti so štvrtkovým vyhostením pracovníka Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku.Zároveň agentúru SITA informovala, že rozhodovanie vo veciach persona non grata nepatrí do pôsobnosti SIS, keďže v tejto oblasti je daná právomoc ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí. „SIS však netoleruje a ani nebude tolerovať nepriateľské aktivity cudzej moci proti Slovensku a jeho záujmom. Zároveň poznamenávame, že spravodajská ochrana štátu je zabezpečovaná v rozsahu vyžadovanom zákonom a záujmami národnej bezpečnosti Slovenska," informovala hovorkyňa SIS Katarína Németová.Slovensko vo štvrtok rozhodlo o vyhostení pracovníka Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Ako uviedlo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na sociálnej sieti, dôvodom sú jeho aktivity, ktoré boli v príkrom rozpore s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch.„Uvedená osoba musí opustiť územie Slovenskej republiky do 48 hodín," tvrdí rezort diplomacie.Rezort zároveň vyzval ruského veľvyslanca na Slovensku, aby Zastupiteľský úrad Ruskej federácie v SR a jeho zástupcovia vykonávali svoju činnosť v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch, ku ktorému sa obe krajiny v minulosti zaviazali.