Žilinka upozornil na znepokojivý údaj, až pätina stíhaných osôb spáchala trestnú činnosť pod vplyvom návykových látok

Trestný čin pod vplyvom alkoholu

Znepokojujúci mladiství páchatelia

Negatívny dopad látok

12.7.2024 (SITA.sk) - Podiel stíhaných osôb, ktoré sa trestnej činnosti dopustili pod vplyvom návykových látok, predstavoval v minulom roku 20,6 percenta všetkých stíhaných. Na sociálnej sieti na to upozornil generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že v roku 2022 išlo o 20,8 percentný podiel a v roku 2021 tento podiel predstavoval 20,6 percenta.„Vplyv alkoholu alebo iných návykových látok na páchanie trestnej činnosti je dlhodobo zásadným kriminogénnym faktorom. Ide o vážny problém, ktorý je vo svojej podstate odrazom celospoločenskej akceptácie najmä požívania alkoholu, ale aj zjednodušeného pohľadu na užívanie niektorých iných návykových látok,“ vyhlásil Žilinka.V roku 2023 podľa generálneho prokurátora spáchalo trestný čin pod vplyvom alkoholu 5 214 osôb, pričom v roku 2022 to bolo 5 417 osôb a v roku 2021 celkom 5 281 osôb. Pod vplyvom inej návykovej látky zase v uplynulom roku trestný čin spáchalo 820 osôb, pričom v roku 2022 to bolo 793 a v roku 2021 celkom 770 osôb.„Zvlášť znepokojujúci je údaj týkajúci sa mladistvých páchateľov, teda starších ako 14 rokov a mladších ako 18 rokov. V roku 2023 malo byť ovplyvnených alkoholom alebo inými návykovými látkami až 8 percent z celkového počtu trestne stíhaných mladistvých osôb,“ zdôraznil Žilinka s tým, že v roku 2022 to bolo 7 percent a v roku 2021 celkom 8 percent.„Ide celkom zjavne o odraz vplyvu rodinného prostredia, školského prostredia, médií či sociálnych sietí, alebo rovesníkov mladistvých, čo vo svojej podstate predstavuje zlyhanie celej spoločnosti,“ skonštatoval generálny prokurátor. Vplyv alkoholu alebo iných návykových látok bol podľa generálneho prokurátora významným faktorom umožňujúcim páchanie domáceho násilia.„Asistencia návykových látok bola v roku 2023 zistená v 35,58 percenta prípadov tejto závažnej kriminality. V roku 2022 to bolo v 34 percentách vecí a v roku 2021 v 33 percentách,“ informoval Žilinka.Doplnil, že z poznatkov Generálnej prokuratúry SR je zrejmé, že popri zdravotných, sociálnych a ekonomických dôsledkoch má požívanie alkoholu či iných návykových látok významný negatívny dopad aj v oblasti páchania trestnej činnosti.