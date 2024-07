Pollák ml. víta iniciatívu ministerstva spravodlivosti odškodniť nezákonne sterilizované ženy, pár vecí mu však nesedí (foto)

Legislatívu predložili už dvakrát

Zdĺhavý krok

12.7.2024 (SITA.sk) - Poslanec Peter Pollák ml. hnutie Slovensko ) vníma pozitívne iniciatívu ministerstva spravodlivosti zriadiť pracovnú skupinu v prípade nezákonných sterilizácií Pracovná skupina by mala za úlohu pripraviť legislatívny návrh pre odškodnenie žien sterilizovaných v rozpore s právom.Pollák pripomína, že na vytvorenie odškodňovacieho mechanizmu pre ženy sterilizované v rozpore s právom v rokoch 1966-2004 vyzývajú Slovensko aj medzinárodné organizácie, výbor OSN alebo verejný ochranca práv Poslanci hnutia Slovensko na rokovanie parlamentu však v minulosti predložili návrh na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom.„Práve v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti sme potrebnú legislatívu do parlamentu predložili už dvakrát. V minulom volebnom období sa tesne pred hlasovaním na návrh Smeru-SD odhlasovalo ukončenie schôdze, v tomto volebnom období za návrh nezahlasoval nikto z koalície," priblížil poslanec.Pollák zriadenie pracovnej skupiny skritizoval s tým, že ide o zdĺhavý krok, ktorý môže len zbytočne predĺžiť vytvorenie odškodňovacieho mechanizmu.„Návrh, ktorý sme podali do parlamentu, bol vytvorený na ministerstve spravodlivosti a prešiel aj medzirezortným pripomienkovým konaním, a je teda logickejšie ho použiť," vysvetlil.