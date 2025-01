Žilinka upozorňuje na závažné nedostatky v systéme ochranného liečenia, žiada nevyhnutnú systémovú zmenu

Absentuje ucelená právna úprava

8.1.2025 (SITA.sk) - Štát rezignoval na svoju povinnosť upraviť právny rámec výkonu opatrení v rámci inštitútu ochranného liečenia . Skonštatoval to generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že kontroly fungovania inštitútu ochranného liečenia zo strany Generálnej prokuratúry SR zistili množstvo systémových nedostatkov vedúcich nielen k ohrozovaniu bezpečnosti tam umiestnených osôb, ale aj k priamemu ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia dobrovoľne liečiacich sa pacientov.Zistené poznatky podľa generálneho prokurátora tiež preukazujú, že dochádza aj k neodôvodneným prieťahom v súdnych konaniach a obmedzovaniu osobnej slobody, k nezákonným zásahom do základných ľudských práv a slobôd, a k diskriminácii tam umiestnených osôb."Zistenia prokurátorov Generálnej prokuratúry SR z vykonaných neohlásených previerok vo všetkých 14 ústavných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku vykonávajúcich súdom nariadené ochranné liečenie ústavnou formou a v jednom zariadení vykonávajúcom detenciu preukázali nerešpektovanie medzinárodných záväzkov a Ústavou SR garantovaných základných ľudských práv a slobôd," vyhlásil Žilinka.Napriek záväzkom štátu garantovať riadny výkon ochranného liečenia sú podmienky a spôsob výkonu ochranného liečenia a detencie podľa neho za aktuálneho stavu ďalej neudržateľné. "Absentuje ucelená právna úprava regulácie výkonu ochranných opatrení, vrátane úpravy práv osôb vo výkone ochranného liečenia," skonštatoval generálny prokurátor.Na základe sumarizácie zistených poznatkov považuje podľa Žilinku generálna prokuratúra za nevyhnutné vykonať zmenu komplexného systémového nastavenia právnej úpravy výkonu ochranného liečenia, ako aj detencie."Súčasťou systémového riešenia musí byť aj prehodnotenie lôžkovej kapacity, personálneho stavu, materiálno-technického vybavenia a zabezpečenia vnútornej, ako aj vonkajšej bezpečnosti zariadení určených na výkon ochranných opatrení," zdôraznil šéf prokuratúry.Žilinka doplnil, že s poukazom na zistený rozsah a závažnosť porušovania zákonnosti inicioval multilaterálne pracovné stretnutie všetkých dotknutých subjektov, ktorých sa výkon ochranného liečenia a detencie týka."Na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční 24. januára na Generálnej prokuratúre SR, som pozval verejného ochrancu práv, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím, zástupcov ministerstiev spravodlivosti, zdravotníctva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj zástupcov Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže ," dodal Žilinka.