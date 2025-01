Podporme 50 zdravotne znevýhodnených detí. Dajme im šancu na kvalitnejší život

Pomáhame o.z.

8.1.2025 (SITA.sk) - Hovorí sa: Ako na Nový rok, tak po celý rok. A Nový rok a aj celých 365 dní sa môže spájať aj s pomocou tým, ktorí to potrebujú. Na portáli ĽudiaĽuďom.sk už 13 rokov pomáhame prepájať ľudí, ktorí pomoc potrebujú, s tými, ktorí pomáhať chcú.Portál aktuálne pokračuje v spoločnej kampani na podporu 50 zdravotne znevýhodnených detí pod názvomZastrešujú ju organizácie – občianske združenie Pomáhame, Centrum Svetielko a darcovský portál Ľudialudom.sk.Jej snahou je podporiťa vďaka súkromnému partnerovi zdvojnásobiť pomoc pre ne.Ich neľahké životné príbehy sa dajú spoznať na stránke vianoce.ludialudom.sk Deti budú môcť prostredníctvom získanej podpory ísť na rehabilitácie, pobyty, terapie, ktoré poisťovne nepreplácajú, no uľahčujú a skvalitňujú život zdravotne znevýhodneným a ich rodinám. Darcovia môžu deťom pomôcť získať spolu až 50 000 eur a možnosť napredovať a rehabilitovať v niektorej pobočke Centra Svetielko.Počet detí s ťažkým zdravotným postihnutím, špeciálnymi potrebami či na spektre autizmu každým rokom narastá. Tieto "ochorenia" sa často nedajú liečiť, ale dajú sa zmierniť ich príznaky. K zlepšeniu zdravotného stavu, či zaradeniu sa detí do spoločnosti, je potrebná neúnavná práca - rehabilitačná aj terapeutická."Ako mama dvoch ťažko chorých detí som pochopila, že ak im chcem dopriať lepšiu starostlivosť, pravidelné terapie a pomoc pri napĺňaní ich špecifických potrieb, nemôžem čakať na pomoc od štátu, ale musím priložiť ruku k dielu," hovorí Mária Šárossyová zakladateľka Centier Svetielko. "Tak vzniklo centrum, kde pod jednou strechou nájdu klienti komplexné služby na podporu telesnej aj mentálne stránky a sociálneho začlenenia."Aktuálne pôsobí Centrum Svetielko v Bratislave, Trenčíne, Prešove a túto jeseň otvorilo aj novú pobočku v Žiline, vo všetkých poskytuje služby a pomoc deťom s ťažkým hendikepom.Darujme druhým nádej na zlepšenie ich situácie. ĎakujemeZdruženie, ktoré vzniklo z potreby všestranne pomáhať telesne, mentálne a ťažko zdravotne postihnutým. Všestranne pomáhať, znamená zabezpečovať a poskytovať potrebné pomôcky a iné hnuteľné veci zdravotne postihnutým osobám. Finančne sa podieľať na zabezpečení nákladov spojených s liečebnými a rehabilitačnými pobytmi nehradenými verejným zdravotným poistením. Poskytovať poradenstvo pre zdravotne postihnuté osoby a ich rodiny.Centrum už 13 rokov pomáha napredovať deťom s ťažkým hendikepom. Prioritou centra je poskytovať komplexné služby pre deti a mladých ľudí s ťažkým hendikepom. Základnou rehabilitačnou metódu je TheraSuit, Theratogs, Neurac, terapeuti pri práci využívajú aj nadobudnuté poznatky z Bobath terapie, Vojtovej metódy, DNS a iných. V centre sú k dispozícii nové terapeutické a rehabilitačné zariadenia – Motomed, Imoove, Redcord, koncentrátor kyslíka, rašelinové zábaly, vibromasážne stroje a iné. V rámci vzdelávania spolupracuje centrum s erudovanými odborníkmi z oblasti špeciálneho vzdelávania, špeciálnej poradne. Ich služby môžu deti využiť priamo v centre bezplatne.Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk už trinásty rok umožňuje ľuďom v núdzi, hendikepovaným ľuďom, autorom zaujímavých projektov, neziskovým organizáciám, samosprávam či školám zaregistrovať si tzv. výzvu – žiadosť o pomoc a získať tak podporovateľov online. Cieľom darcovského portálu je zjednodušenie a zefektívnenie procesu online darcovstva so silným akcentom na transparentnosť. ĽudiaĽuďom.sk je adresný, darca sa sám rozhodne, ktorú konkrétnu výzvu a v akej sume si želá podporiť. Príjemca vždy dostáva 100 % zo sumy, ktorú sa darca rozhodne venovať. Bankové poplatky, ktoré súvisia s preposielaním darov od darcov hradí organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o..Za svoju trinásť ročnú existenciu sprostredkoval už viac ako 23 miliónov eur.