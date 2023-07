Žilinka vie, že vážne pochybil a nestojí nad zákonom, podľa Šeligu musí niesť disciplinárnu zodpovednosť

Atómový kufrík Roberta Fica

Žilinka hovorí o útokoch a klamstvách

Ústavný súd mu dal jasnú stopku

12.7.2023 (SITA.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka nestojí nad zákonom a musí niesť disciplinárnu zodpovednosť za svoje konanie.Uviedol to poslanec Národnej rady SR Juraj Šeliga Demokrati ) v reakcii na Žilinkove vyhlásenie, že sa nenechá zatiahnuť do volebnej kampane jednej z politických strán.Šeliga v utorok na tlačovej konferencii informoval, že podal v piatok ďalší podnet prezidentke Zuzane Čaputovej , v ktorom ju žiada, aby podala návrh na disciplinárne konanie voči Marošovi Žilinkovi.Generálny prokurátor je podľa neho „atómový kufrík Roberta Fica “ ( Smer-SD ) a rozhodnutia, ktoré urobil, zásadným spôsobom zabránili vyšetrovaniu tých najzávažnejších káuz.Prvý podnet prezidentke podal Šeliga už v marci tohto roka. Teraz ho doplnil, keďže nedávno prišlo rozhodnutie Ústavného súdu SR , v ktorom sa píše, že Žilinka porušil zákona 26-krát tým, že zrušil na základe paragrafu 363 konania, kde ešte nebol nikto obvinený.„Že niekto niečo tvrdí, ešte neznamená, že to tak aj je,“ reagoval Žilinka na Šeligovu tlačovú konferenciu.Podľa jeho slov išlo o nekompetentné útoky, subjektívne politické tvrdenia, klamstvá a účelový výklad nálezu Ústavného súdu SR, ktoré žiadnym spôsobom neovplyvnia jeho konzistentný prístup k ochrane zákonnosti.Poslanec Šeliga trvá na tom, že Ústavný súd SR jasne potvrdil, ako môže generálny prokurátor konať podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Žilinka argumentuje, že môže rušiť právoplatné rozhodnutia, aj keď nebol nikto obvinený, pretože mu to nezakazuje Trestný poriadok. Ústavný súd však podľa Šeligu dáva Žilinkovi jasnú stopku, keď mu pripomína, že generálny prokurátor je štátnym orgánom a ako taký môže konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.„Takže pán generálny prokurátor môže konať výlučne tak, ako mu to zákon ukladá. Žilinka však konal inak, čo priznal sám v odpovedi ústavnému súdu a musí za to niesť disciplinárnu zodpovednosť,“ uviedol Šeliga.Dodal, že Maroš Žilinka nemal byť generálnym prokurátorom, no keď ním už je, zákon má platiť aj pre neho. Verí, že prezidentka vyhovie jeho podnetu a podá disciplinárnu žalobu.„Zvykol som si, že keď niekomu dochádzajú argumenty, je osobný a snaží sa odvracať pozornosť. Maroš Žilinka vie, že pochybil, a to vážne, no miesto priznania mlží,“ domnieva sa poslanec.