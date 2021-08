Žilinka zrušil obvinenia voči finančníkovi Haščákovi, zastavil aj stíhanie Arpášovcov

Dôkazy neboli zabezpečené

Zohľadnil aj nálezy Ústavného súdu

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v utorok zrušil vznesenie obvinenia voči podnikateľovi Jaroslavovi Haščákovi Ľubomírovi Arpášovi a Dane Arpášovej.Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 1. decembra vzniesla obvinenie voči Ľubomírovi Arpášovi pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa, obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, Dane Arpášovej pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a Jaroslavovi Haščákovi pre zločin podplácania a obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová Generálny prokurátor sa po preskúmaní veci stotožnil s názorom Najvyššieho súdu SR vysloveným v uznesení zo 7. januára 2021, že „orgánom činným v trestnom konaní sa v predmetnej veci nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, ktoré by v tomto štádiu trestného konania umožňovali vyvodiť podozrenie v určitej rozumnej miere pravdepodobnosti, že obvinení sa skutkov tak, ako sú im kladené za vinu, dopustili“.Dospel tak k záveru, že také dôkazy neboli zabezpečené ani po vydaní a právoplatnosti napadnutých uznesení, keďže výpovede svedkov neobsahujú žiadne relevantné skutočnosti, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia potvrdzovali.„Pri posudzovaní veci generálny prokurátor Slovenskej republiky zohľadnil aj nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky z 20. 11 .2012 a 2. 2. 2016 a rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva z 20. 7. 2021. V zhode so skutkovými a právnymi závermi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky generálny prokurátor Slovenskej republiky konštatuje, že týmto právoplatným uznesením o vznesení obvinenia bol porušený zákon v neprospech všetkých troch obvinených,“ uviedla Tökölyová.Anonymizované uznesenie generálneho prokurátora Slovenskej republiky, z ktorého vyplývajú podrobné dôvody rozhodnutia, bude uverejnené na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.