Odborníci zrejme plánujú zmeniť COVID automat, Lengvarský očakáva aj odpovede k tretej dávke vakcíny

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Vo štvrtok 2. septembra zasadne konzílium odborníkov. Ako po rokovaní vlády uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský , témou bude aj prípadná zmena COVID automatu . Minister pripustil, že sa COVID automat budúci týždeň môže zmeniť, do úvahy však pripadá aj to, že sa zachová jeho súčasná podoba.Počty hospitalizovaných sú stabilné a situácia je tak podľa Lengvarského zatiaľ dobrá. „Z môjho hľadiska je dôležité číslo počtu hospitalizovaných, lebo to zaťažuje zdravotnícky systém a znemožňuje ostatnú zdravotnú starostlivosť. V tomto je situácia zatiaľ stabilná,“ doplnil.Minister zdravotníctva by mal mať tiež odpovede k tretej dávke vakcíny do piatka 3. septembra. Ako uviedol po rokovaní vlády, informácie mu má poskytnúť pracovná skupina, ktorá sa zaoberá vakcináciou. Odpovedať mu má na otázky, čo s treťou dávkou, pre koho bude určená a aké sú možné kombinácie vakcín.