Žilinkove reformy podporuje väčšina prokurátorov, zmenu štruktúry úradu považujú za krok vpred

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupca špeciálneho prokurátora a 19 prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vyjadrili podporu generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi v jeho reformných snahách súvisiacich s reorganizáciou ÚŠP.Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, ktoré zaslala hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová , zmenu štruktúry úradu, vrátane zlúčenia oddelenia extrémistickej kriminality s oddelením organizovanej kriminality, terorizmu a medzinárodnej kriminality, považujú za krok k lepšej efektívnosti činnosti úradu.Pod vyhlásenie sa podpísal zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Bíró a prokurátori Vladimír Kuruc Bohdan Čeľovský , Michal Stanislav, Michal Šúrek, Peter Jenčík, Ján Hrivnák, Valéria Simonová, Aurel Pardubský a Rastislav Hruška. Taktiež Ján Šanta, Jaroslav Palkovič, Mária Trstenská, Vasil Špirko, Martin Tamaškovič, Ondrej Repa, Oliver Janíček, Attila Izsák a Marián Varga. Celkovo teda ide o 20 prokurátorov spomedzi 23, ktorí v úrade pôsobia.Generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu 20. januára poprel informácie o údajnom chystanom oslabení protiextrémistickej agendy na Úrade špeciálnej prokuratúry. Pripustil, že odbor zameraný na extrémizmus by sa v rámci chystaných zmien mal spojiť s odborom terorizmu a organizovanej kriminality.Podľa Žilinku totiž väčšinu agendy extrémizmu predstavujú prečiny a zaťaženosť prokurátorov vykonávajúcich túto agendu je podstatne nižšia, než je tomu v prípade ich kolegov. „Tou reorganizáciou chceme dosiahnuť, aby sa efektívnejšie využil potenciál prokurátorov,” povedal s tým, že na spojenom oddelení by malo pôsobiť spolu 11 prokurátorov a ich špecializácia ostane zachovaná.Žilinka zároveň skritizoval niektorých prokurátorov, ktorí namiesto toho, aby sa s nesúhlasom s chystanými zmenami obrátili na neho, oslovili skôr médiá. „Takto si atmosféru na prokuratúre nepredstavujem,” vyhlásil.Informáciu, že v rámci reorganizácie činnosti ÚŠP by mal zaniknúť odbor extrémistickej kriminality priniesol denník SME. Podľa medializovaných informácií sa mal znížiť aj počet prokurátorov, ktorí majú na starosti túto agendu z piatich na troch.