Žilinský kraj má svoje podcastové vysielanie, angažuje sa v ňom aj predsedníčka Erika Jurinová

Obsah plánujú dopĺňať

Skutočné osobnosti z praxe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril svoje informačné kanály o podcastové vysielanie. Župa chce týmto spôsobom sprostredkovať informácie o svojich projektoch, činnosti, nových službách a aktuálnych problémoch. Informovala o tom hovorkyňa ŽSK Lucia Lašová.V sekcii Zoči-voči Intro sa ŽSK zameral na prinášanie najdôležitejších informácií k tvorbe Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2021+.„Občania sa napríklad dozvedia o novom koncepte čerpania eurofondov, projektoch na zlepšenie kvality ovzdušia, do ktorých sa kraj zapojil, alebo o podpore mladých ľudí, ktorá má zamedziť ich odchodu z regiónu. Župa postupne plánuje dopĺňať ďalší atraktívny obsah popisujúci najnovšie dianie vo všetkých prierezových oblastiach župného úradu," priblížila jedno z podcastových zameraní Lašová.V sekcii Naši hrdinovia sa priamo angažuje aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová, ktorá sa z pozície moderátorky porozpráva s inšpiratívnymi ľuďmi.„Mojím zámerom je sprostredkovať našim poslucháčom stretnutie s hosťami, ktorí nemusia mať zvučné meno, ich práca však hovorí za nich a robí z nich skutočné osobnosti. Pôjde najmä o ľudí z praxe, ktorým chcem dať takto slovo a zviditeľniť ich úsilie v očiach verejnosti,“ vysvetlila svoj zámer Jurinová.Ako ďalej doplnila, krajská samospráva má záujem, aby sa občania stotožnili so svojím regiónom.„Je našou povinnosťou robiť všetko pre to, aby občania boli dostatočne informovaní o rozvojových plánoch regiónu, ponúkaných službách, ktoré pre nich kraj zabezpečuje, aj o využívaní verejných zdrojov, ktoré sú na tieto účely určené a slúžia nám všetkým. K tomu je potrebné využiť všetky dostupné informačné kanály,“ uzatvorila Jurinová.