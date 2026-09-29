Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 29.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Michal, Michaela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

29. septembra 2026

Žilinský kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu


Tagy: Dotácie Predsedníčka ŽSK

Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované. Žilinský ...



Zdieľať
gettyimages 1093663950 676x493 29.9.2026 (SITA.sk) - Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované.


Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) mení pravidlá poskytovania regionálnych dotácií. Reaguje tak na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý pri kontrole dotačných schém samosprávnych krajov upozornil na chýbajúce jasne definované hodnotiace kritériá. Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované.

"Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu berieme vážne. Ak kontrola ukázala, že pravidlá treba spresniť a jasnejšie nastaviť hodnotiace kritériá, našou povinnosťou je reagovať. Preto som predložila návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia, aby boli kritériá vopred známe, jednoznačné a rovnaké pre všetkých žiadateľov a aby bolo spätne preukázateľné, na základe čoho bolo o podpore jednotlivých projektov rozhodnuté," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Najvyšší kontrolný úrad zároveň potvrdil, že ŽSK už mal jednotný postup posudzovania žiadostí, využíval Transparex, elektronické podávanie žiadostí a verejný archív dotácií. Navyše kontrola nepreukázala poskytnutie dotácie neoprávneným osobám ani použitie verejných peňazí na nepovolené účely.


Zdroj: SITA.sk - Žilinský kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dotácie Predsedníčka ŽSK
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
USA a Rusko hovoria o energetickej spolupráci po skončení vojny na Ukrajine

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 