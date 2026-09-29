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29. septembra 2026
Žilinský kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu
Tagy: Dotácie Predsedníčka ŽSK
Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované. Žilinský ...
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29.9.2026 (SITA.sk) - Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované.
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) mení pravidlá poskytovania regionálnych dotácií. Reaguje tak na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý pri kontrole dotačných schém samosprávnych krajov upozornil na chýbajúce jasne definované hodnotiace kritériá. Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované.
"Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu berieme vážne. Ak kontrola ukázala, že pravidlá treba spresniť a jasnejšie nastaviť hodnotiace kritériá, našou povinnosťou je reagovať. Preto som predložila návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia, aby boli kritériá vopred známe, jednoznačné a rovnaké pre všetkých žiadateľov a aby bolo spätne preukázateľné, na základe čoho bolo o podpore jednotlivých projektov rozhodnuté," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Najvyšší kontrolný úrad zároveň potvrdil, že ŽSK už mal jednotný postup posudzovania žiadostí, využíval Transparex, elektronické podávanie žiadostí a verejný archív dotácií. Navyše kontrola nepreukázala poskytnutie dotácie neoprávneným osobám ani použitie verejných peňazí na nepovolené účely.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) mení pravidlá poskytovania regionálnych dotácií. Reaguje tak na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktorý pri kontrole dotačných schém samosprávnych krajov upozornil na chýbajúce jasne definované hodnotiace kritériá. Cieľom zmeny je nastaviť jednoznačnejšie a vopred známe pravidlá, podľa ktorých budú žiadosti o regionálne dotácie posudzované.
"Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu berieme vážne. Ak kontrola ukázala, že pravidlá treba spresniť a jasnejšie nastaviť hodnotiace kritériá, našou povinnosťou je reagovať. Preto som predložila návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia, aby boli kritériá vopred známe, jednoznačné a rovnaké pre všetkých žiadateľov a aby bolo spätne preukázateľné, na základe čoho bolo o podpore jednotlivých projektov rozhodnuté," uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.
Najvyšší kontrolný úrad zároveň potvrdil, že ŽSK už mal jednotný postup posudzovania žiadostí, využíval Transparex, elektronické podávanie žiadostí a verejný archív dotácií. Navyše kontrola nepreukázala poskytnutie dotácie neoprávneným osobám ani použitie verejných peňazí na nepovolené účely.
Zdroj: SITA.sk - Žilinský kraj mení pravidlá pre poskytovanie dotácií, reaguje na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dotácie Predsedníčka ŽSK
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