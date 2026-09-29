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29. septembra 2026

USA a Rusko hovoria o energetickej spolupráci po skončení vojny na Ukrajine


Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovania Vojna na Ukrajine

USA a Rusko diskutujú o možných energetických projektoch po skončení vojny, diplomatická dohoda však zostáva vzdialená. Ruský vyslanec



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china_russia_putin_73771 676x494 29.9.2026 (SITA.sk) - USA a Rusko diskutujú o možných energetických projektoch po skončení vojny, diplomatická dohoda však zostáva vzdialená.


Ruský vyslanec Kirill Dmitrijev rokoval v pondelok vo Washingtone s americkými predstaviteľmi o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine a o budúcich americko-ruských energetických projektoch po skončení konfliktu, uviedol predstaviteľ vlády USA.


„Viedli konštruktívne diskusie o mierovom riešení rusko-ukrajinského konfliktu a o možných americko-ruských energetických iniciatívach po skončení vojny,“ povedal predstaviteľ pod podmienkou anonymity.

Stretnutie nasledovalo po nedávnych rokovaniach osobitného vyslanca Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a po ich rozhovoroch s ukrajinskými predstaviteľmi v New Yorku.

Podľa magazínu The Atlantic prezident Donald Trump podporuje návrh, podľa ktorého by USA mohli zrušiť časť sankcií výmenou za prepustenie niekoľkých politických väzňov v Rusku. Biely dom správu priamo nekomentoval.

Rokovania pokračujú v čase intenzívnych ruských útokov na Kyjev. Napriek obnoveným kontaktom medzi Moskvou, Kyjevom a americkými sprostredkovateľmi zostáva mierová dohoda po viac než štyroch a pol roku vojny v nedohľadne.


Zdroj: SITA.sk - USA a Rusko hovoria o energetickej spolupráci po skončení vojny na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy Mierové rokovania Vojna na Ukrajine
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