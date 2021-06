Žilinský kraj začal s prípravou nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, na vízii do roku 2030 budú pracovať odborníci

Fungujúca regionálna ekonomika

Heslom je spolupráca

Potrebná je vízia

27.6.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako 80 expertov absolvovalo úvodné online stretnutie k tvorbe nového Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Žilinského kraja. Na vízii kraja do roku 2030 sa budú podieľať odborníci na územné plánovanie a regionálny rozvoj, infraštruktúru, životné prostredie, ekonomiku, inovácie, vzdelávanie, cestovný ruch a kultúru.Ako informovala hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Lucia Lašová , príprava strategického materiálu je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.ŽSK bude koordinovať činnosť pracovných skupín, zber a analýzu vstupných dát, diskusiu o smerovaní kraja ako aj spracovanie samotného dokumentu.„Cieľom je vytvoriť región, ktorý bude schopný poskytnúť kvalitný životný priestor pre mladých ľudí, rodiny s deťmi i seniorov a optimálne podmienky pre podnikateľov. Bude mať fungujúcu regionálnu ekonomiku, ktorá sa bude opierať o inovatívne technológie a využitie smart konceptov," uviedla Lašová.Podľa predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej je rozhodujúcim heslom nového PHSR spolupráca. „Ide o našu spoločnú víziu, ktorá bude zohľadňovať špecifické potreby všetkých regiónov. Zapájame preto do tejto diskusie nielen odborníkov, ale i verejnosť, aby sme všetci ‚hrali za kraj´,“ zdôraznila Jurinová.PHSR umožní aj adresnejšie čerpanie európskych peňazí, poverení zástupcovia z verejného i súkromného sektora sa musia zhodnúť, ktoré projekty budú v danom území nosné a ktoré doplnkové.„Pre naozaj efektívne čerpanie peňazí je potrebná presná vízia a stanovenie konkrétnych cieľov. Výsledkom je vytvorenie strategických dokumentov a fóra, kde môžu žiadatelia komunikovať so župou, ktorá celý projekt prípravy zastrešuje,“ skonštatoval riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK Ján Pavlík Už v letných mesiacoch spustí krajská samospráva špeciálnu webovú stránku www.hrajzakraj.sk, kde sa budú môcť obyvatelia zapojiť do diskusie, aký by mal byť Žilinský kraj v roku 2030.