ZIMA DORAZILA NA SLOVENSKO: Sneženie komplikuje dopravu

Všetky sledované úseky diaľnic, rýchlostných komunikácií, horských priechodov a ciest na Slovensku sú momentálne zjazdné. Povrch vozoviek je suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.







Cestári upozorňujú, že na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica. Na cestách v okolí Stakčína, Haligoviec, Spišskej Starej Vsi, Spišskej Belej, Hniezdneho a Červeného Kláštora je podľa ich slov zľadovatený sneh do hrúbky dvoch centimetrov. Poľadovica sa tvorí aj na cestách v okrese Komárno. Zvýšené riziko poľadovice hrozí takmer na celom juhozápade Slovenska, kde padá mrznúce mrholenie. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v oblasti Dolného Kubína, Námestova a Spišského Hrhova.



Z letiska M. R. Štefánika v Bratislave

Na niektorých úsekoch v Bratislave dočasne nepremávajú linky MHD

Neodhrnuté cesty a chodníky môžu ľudia nahlasovať na "horúcu" linku

V Bratislave, kde aktuálne sneží, nepremávajú na niektorých úsekoch linky MHD. Upozorňuje na to Dopravný podnik Bratislava.Linky 32 a 33 nepremávajú v úseku Riviéra - Kuklovská. Linka 37 obojsmerne vynecháva zastávku TV Markíza. "Linky 83 a 84 nepremávajú obojsmerne medzi zastávkami Mokrohájska a Záluhy," uviedol dopravca. Linky 32, 209 a 212 nepremávajú obojsmerne medzi Slovenskou akadémiou vied a Kramármi.Na neodhrnuté či neprejazdné komunikácie v Bratislave môže verejnosť upozorniť magistrát aj prostredníctvom "horúcej" linky na čísle +421 259 356 777 alebo mailom zima@bratislava.sk. Uviedla to bratislavská samospráva na webe odhrnieme.to, ktorý informuje o zimnej údržbe v hlavnom meste."Horúca linka bude fungovať vždy pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach ako sneh či ľad, spravidla medzi 07.00 a 19.00 h," spresnilo mesto. Operátori linky budú podnety evidovať, prioritizovať a operatívne posielať na vybavenie na mestský dispečing alebo na dispečing mestských častí, v závislosti od správcu komunikácie. Na linke zároveň poskytnú ľuďom bližšie informácie k aktuálnemu stavu údržby, operačnému plánu a všetkému, čo so zimnou údržbou v Bratislave súvisí. Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, môže verejnosť svoje podnety posielať mailom na dispecing@bratislava.sk.

Na snímke husté sneženie v Bratislave v ranných hodinách 3. decembra 2020.

Foto: TASR Martin Baumann

V Bratislave sú kolóny

Primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti informoval, že sa samospráva vopred pripravovala na štvrtkové sneženie v Bratislave. Do ulíc ešte večer vyšli sypače na preventívny posyp magistrátnych ciest. V noci sa mali preventívne posypať aj kritické chodníky, lávky či schody.Dopravný podnik Bratislava taktiež deklaroval, že sú pripravení na sneh. Už v stredu (2. 12.) začali s preventívnym posypom zastávok, pripravená je aj električka s pluhom, v noci premávali "námrazové" električky a trolejbusy. Všetky vozidlá MHD prešli kontrolou dezénu pneumatík.Meteorológovia predpovedajú, že vo štvrtok v Bratislave sa môže striedať sneženie, dážď so snehom, dážď, zmrznutý dážď či mrznúci dážď. "V Bratislavskom kraji sa ráno zmenil mrznúci dážď na zmrznutý dážď a potom na sneženie. Najmä pri mrznúcom daždi treba byť opatrný, pretože sa tvorí poľadovica a šmýka sa. Ak môžete, minimalizujte čas strávený vonku," vyzval na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav.V Bratislave sa na niektorých miestach tvoria v rannej špičke kolóny. Dopravu komplikuje aj nehoda. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS.Premávka je spomalená na vjazde do Bratislavy z Mosta pri Bratislave, vodiči sa zdržia asi 20 minút. Rovnaké zdržanie je nahlásené na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, tiež na Ulici Svornosti v smere do centra. S asi 15-minútovým zdržaním treba počítať na diaľnici D2 pred Prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov a na konci Devínskej cesty v smere do Karlovej Vsi.

Na snímke husté sneženie v Bratislave v ranných hodinách 3. decembra 2020.

Foto: TASR - Martin Baumann

Hasiči zasahujú pri dopravnej nehode na Hodonínskej v Bratislave

Nehoda autobusu a auta v Bratislave: Jeden zranený

Polícia upozorňuje vodičov na zhoršenú zjazdnosť ciest v Trnavskom kraji

Nehoda je nahlásená na začiatku Lamačskej za Hodonínskou smerom do centra, blokovaný je jeden pruh.Stella centrum upozorňuje vodičov hlavného mesta, aby so spomalenou premávkou rátali vo vyššie položených častiach Bratislavy, ako Kramáre, Koliba, Lamač, Krasňany a Rača. Počítať tam treba aj s poľadovicou.Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v Bratislave na Hodonínskej ulici v smere do Lamača. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave. Podľa ich slov došlo k zrážke dvoch motorových vozidiel.Na mieste zasahuje osem príslušníkov HaZZ a v spolupráci s posádkou Záchrannej zdravotnej služby poskytujú vodičom predlekársku prvú pomoc. Na vozidlách vykonávajú hasiči protipožiarne opatrenia.V Bratislave došlo k dopravnej nehode autobusu mestskej hromadnej dopravy a osobného motorového vozidla na križovatke ulíc Pod násypom a Rozálska. Aktuálne tam zasahujú hasiči. TASR o tom informovalo Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave.Na mieste sa podľa hasičov nachádza aj posádka Záchrannej zdravotnej služby, ktorá jednej zranenej osobe z autobusu poskytuje prvú pomoc. Hasiči na vozidlách vykonávajú protipožiarne opatrenia.





Polícia upozorňuje účastníkov premávky, aby zvýšili opatrnosť na cestách v Trnavskom kraji a prispôsobili svoju jazdu poveternostným podmienkam a stavu vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.







Momentálne polícia eviduje v Trnavskom kraji dva úseky, kde bola nahlásená zhoršená zjazdnosť vozoviek, a to na Záhorí v okolí obce Radošovce a v okolí mesta Hlohovec. "Zároveň žiadame vodičov, aby si pred jazdou riadne očistili sklá na vozidle a zabezpečili si tak dobré výhľadové pomery," uviedla Antalová.



Policajti upovedomili cestárov o zhoršenom stave povrchu ciest. "Situácia na cestách sa rýchlo mení, preto buďte opatrní, zbytočne neriskujte a radšej svoju jazdu spomaľte," doplnila krajská policajná hovorkyňa.