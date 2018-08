Zimbabwianskeho opozičného politika Bitiho deportovali zo Zambie

Tendai Biti, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 9. augusta (TASR) - Zimbabwianskeho opozičného politika Tendaia Bitiho deportovali vo štvrtok zo Zambie do Zimbabwe po tom, čo zambijské úrady zamietli jeho žiadosť o azyl. Informovala o tom agentúra AP.Bitiho právnik Gilbert Phiri uviedol, že Zambia o deportácii jeho klienta rozhodla aj napriek tomu, že podľa súdneho príkazu zambijského súdu sa tak môže stať až vtedy, keď súd rozhodne o jeho odvolaní. Podľa Phiriho je postup zambijských úradov v rozpore s miestnym aj medzinárodným právom.Biti, ktorý v koaličnej vláde v rokoch 2009-13 zastával funkciu ministra financií, je členom opozičného Hnutia za demokratickú zmenu (MDC-T) poukazujúceho na falšovanie výsledkov nedávnych prezidentských volieb v Zimbabwe. Podľa ústrednej volebnej komisie voľby vyhral Emmerson Mnangagwa, MDC však s týmto verdiktom nesúhlasí a avizovala, že oficiálne výsledky napadne na súde.Minulý týždeň, ešte pred zverejnením oficiálnych výsledkov prezidentských volieb, práve Biti vyhlásil za ich víťaza opozičného kandidáta Nelsona Chamisu. Svoje víťazstvo ohlásil aj samotný Chamisa.V reakcii na to zimbabwianska ústredná volebná komisia vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že oznamovanie výsledkov hlasovania pred ich oficiálnym zverejnením je v rozpore so zákonom.