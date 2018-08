V Ladcoch chcú za takmer 250.000 eur rozšíriť verejnú kanalizáciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ladce 9. augusta (TASR) – Obec Ladce v Ilavskom okrese chce za takmer 250.000 eur rozšíriť verejnú kanalizáciu. Výzvu na predkladanie ponúk do verejnej súťaže zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).Pri výberovom konaní sa podľa informácií vo vestníku ÚVO použije elektronická aukcia. Záujemcovia o účasť v aukcii sú povinní zložiť zábezpeku vo výške 7000 eur. Celkové predpokladané náklady na rozšírenie verejnej kanalizácie sú 245.444 eur bez DPH.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 5. septembra do 10.00 hodiny, minimálna lehota, počas ktorej budú ponuky uchádzačov viazané, je do konca roku 2018. Dĺžka trvania zákazky i rámcovej zmluvy je šesť mesiacov.