Zimná obuv a doplnky do zimného počasia, ako ich správne vybrať a nosiť?

V nasledujúcom článku sa dozviete aj to, na čo je dobré pri ich výbere myslieť.

Ujasnite si, kde ich budete nosiť

Prvý krok pri výbere zimnej obuvi zahŕňa jej použitie. Väčšinou môžeme hovoriť o dvoch základných skupinách v rámci ich nosenia. Do prvej skupiny patria neformálne zimné topánky, ktoré sa hodia na každodenné nosenie a ľahké vonkajšie použitie. Druhú skupinu tvoria modely, ktoré v podstate vyzerajú ako turistické topánky, s pridanou izoláciou a trakciou špecifickou pre zimu.

Udržiavanie tepla a sucha je základ

Vedeli ste, že hlavným dôvodom, prečo sú vaše prsty na chodidlách v zime chladné, je to, že sú mokré? Príčinou je zlá hydroizolácia alebo nedýchateľný materiál, ktoré zachytávajú vlhkosť v topánkach. Vzhľadom na to, že v zimných mesiacoch budete chodiť niekedy aj cez mokrý kašovitý sneh, ponúkajú všetky zimné topánky istý stupeň ochrany proti vode. Kvalitné zimné topánky musia byť teplé a udržiavať vaše nohy v suchu. To je základ!

Spojte praktickosť a štýlovosť

Dizajn zimných topánok často odrádza ženy od ich kúpy, pretože nepôsobia lákavo a vkusne. Dobrou správou je, že výrobcovia topánok to zobrali na vedomie. V súčasnosti je na trhu veľa štýlových možností nielen zimných topánok a dokonca aj tradičné outdoorové značky vyrábajú topánky s dôrazom na ich dizajn. Hľadáte moderné dámske zimné topánky do práce či na hory? Navštívte niektorú z predajní reťazca CCC a vyberte si topánky, ktoré sú nielen praktické, ale aj štýlové a trendy. Topánky, nielen tie zimné, si môžete bez problémov kúpiť aj online priamo z pohodlia vášho domova.

Správna veľkosť topánok je rozhodujúca

Správne dimenzovaná topánka by mala byť dostatočne veľká, aby sa do nej zmestili bez problémov napríklad vlnené ponožky. Majte na pamäti, že zimné ponožky môžu byť o čosi hrubšie ako klasické. Rovnako nezabúdajte na to, že príliš priliehavý strih môže brániť krvnému obehu a v konečnom dôsledku ohroziť teplo, ktoré topánka poskytuje. Pánske zimné topánky v predajniach a eshopoch obchodného reťazca CCC si vás získajú nielen štýlovým a moderným prevedením, ale aj priaznivými cenami a praktickým využitím, nech už hľadáte topánky na akúkoľvek aktivitu. Neváhajte a navštívte niektorú z predajní či online stránku ešte dnes!

Doplnky do zimného počasia

Popri kvalitnej zimnej obuvi je dôležité mať aj vhodné zimné oblečenie a doplnky. Je dobré sa riadiť tým, že v zime je lepšie, keď máte na sebe viac vrstiev oblečenia, ktoré môžete v prípade potreby bez problémov zo seba “zhodiť”. Čiapka, šál či rukavice sú nielen štýlovými doplnkami vášho outfitu, ale predovšetkým vám zabezpečia dostatok tepla aj v tých najchladnejších dňoch. Neváhajte a doplňte svoj šatník doplnkami, ktoré oživia každý váš outfit.

TIP NA ZÁVER: Životnosť zimných topánok priamo súvisí s tým, ako sa používajú. Ak topánky budete nosiť dennodenne, účinnosť izolácie či vodotesnosť sa postupne znížia. Zápach môže byť tiež indikátorom toho, že je čas na nový pár. Pri správnej starostlivosti vám však môžu zimné topánky vydržať naozaj veľmi dlhé obdobie.