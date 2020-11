Tieto slovenské online kasína poskytujú najštedrejšie vstupné bonusy

Roztočiť valce automatov či koleso rulety môžete teraz jedným kliknutím z pohodlia vašej obývačky. Navyše, všetko čo na online hranie potrebujete je kvalitný internet, počítač alebo mobil či tablet a účet vo vybranom kasíne. No a práve pri registrácii obdržíte obvykle vstupný bonus. Je to akási odmena za to, že ste si vybrali danú spoločnosť. V nasledovnom článku vám predstavíme, ktoré kasína ponúkajú najlepšie vstupné bonusy. Pokiaľ ste ešte online herne nenavštívili, pripravte sa na niekoľko noviniek, no najmä na oveľa vyššiu úroveň komfortu.

Ako vznikla konkurencia štátnej lotériovej spoločnosti Tipos?

Bonusy už možno získať vo viacerých slovenských online kasínach, ktoré disponujú licenciou. Donedávna bolo na Slovensku len jedno kasíno s licenciou, ktoré prevádzkuje TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.. Všetky nové internetové herne vznikli na pôde zmeneného zákona o hazardných hrách. Trh sa liberalizoval, vďaka čomu mnohé firmy získali licencie, ktoré vydáva Úrad pre reguláciu hazardných hier. Ten má zároveň na starosti aj dohľad nad hazardom.

Už zmienená štátna inštitúcia vydala licenciu doposiaľ 13 firmám. Nie všetky však stihli spustiť svoje online kasíno. Extrémne rýchlo na rozšírenie trhu zareagovali stávkové kancelárie. Spoločnosť DOXXbet už v decembri minulého roka vytvorila sekciu s kasínovými hrami zdarma, neskôr už aj s možnosťou hrať so skutočnými peniazmi. Od začiatku roka sa automaty, ruleta či blackjack objavili v každej poprednej stávkovej kancelárii na Slovensku. Štátnemu kasínu eTIPOS tak pomerne rýchlo vyrástla konkurencia. Naďalej však platí, že hráči v tejto herni majú tú najväčšiu ponuku služieb.

Nielen voľné pretočenia

V každom virtuálnom kasíne nájdete prevahu hracích automatov a práve na tieto hry je orientovaný aj azda najobľúbenejší typ uvítacieho bonusu, ktorým je množstvo točení zdarma za registráciu. Niekde je tento typ kombinovaný aj s ďalšími druhmi bonusov, ako napríklad vkladovým bonusom. Čo to znamená? Že vašim prvým vkladom si nadefinujete výšku vášho bonusu.

Čím vás naše najlepšie online kasína odmenia za to, že ste sa registrovali do ich členskej základne?

Napríklad v SYNOT TIP kasíne môžete zinkasovať 50 pretočení bez rizika, k tomu ďalších 640 free spinov podmienených vašou aktivitou v kasíne a ešte aj odmenu až do výšky 1500 eur.

Fortuna kasíno vás zase obdarí 150 pretočeniami alebo vám ponúkne kombináciu 30 pretočení + 30 eur na bezrizikovú stávku. Aj vstupné bonusy vo Fortuna kasíne obsahujú vkladový bonus a síce až do 1000 eur. Bonusov je tu viac, ale môžete si vybrať len jeden.

Viac ako dvestovkou točení zdarma vás odmení internetové kasíno DOXXbet. Pokiaľ by ste si vybrali virtuálnu herňu spoločnosti DOXXbet, môžete získať ešte aj exkluzívny bonus až do výšky 5-tisíc eur.

V online kasíne Tipsport môžete podľa výšky vášho vkladu zinkasovať maximálne tisíc eur.

Ako je to v online kasíne eTIPOS? Pri registrácii môžu hráči obdržať až 280 voľných pretočení a vkladový bonus až do výšky 1050 eur. Navyše, výhodou účtu v eTIPOSe je to, že okrem hrania v herni môžete využívať aj kurzovú ponuku stávkarskej časti spoločnosti či podávať tikety do lotérie.

Konkrétne podmienky získania týchto bonusov sú vo všetkých kasínach detailne vysvetlené.

Kamenné kasína sa vytrácajú

Nielen pozmenený zákon, ale aj nútený úbytok kamenných herní, stojí sa zvyšujúcou sa popularitou online hazardu. Naposledy došlo k obmedzeniu herných aktivít vo Zvolene. Mestskí poslanci zakázali hranie na území mesta počas 12 vybraných dní v roku. Novela hazardného zákona tiež zavádza 500 metrové ochranné pásmo okolo kamenných herní, aby boli výlučne vzdialené vzdušnou čiarou od škôl. Podľa Asociácie zábavy a hier, môžu byť tieto zmeny pre slovenský hazard likvidačné. Najnovšie reštrikcie sa však netýkajú virtuálnej sféry, preto ak patríte k ľuďom, ktorí sa radi odreagujú pri hraní hazardných hier, zamerajte sa už skôr na internetové kasína. Aj v prípade hrania cez internet však treba hrať zodpovedne a s rozumom.

Vyberte si to najlepšie kasíno

Kritérií pre výber tej najlepšej herne je hneď niekoľko. Čo sa týka technických parametrov, tak kvalita herného softvéru je približne všade rovnaká. Rozdiely ale nájdete v množstve ponúkaných služieb. Či už si vyberiete kasíno podľa počtu hier, vysokej výhernosti automatov alebo množstva a atraktivity bonusov či turnajov, necháme na vás. V tomto článku ste sa dozvedeli aké bonusy nájdete v tých najlepších slovenských kasínach. Ak budete chcieť jeden z nich získať, stačí sledovať pokyny registračného formulára vo vybranej herni.